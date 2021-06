Sarah Jessica Parker utilizó sus redes sociales para compartir una imagen del reencuentro con sus co-protagonistas en Sex and the City; Kristin Davis y Cynthia Nixon.

“Juntas de nuevo”, escribió la reconocida actriz, refiriéndose al regreso a través de HBO Max de la icónica serie emitida originalmente entre 1998 y 2004.

En la publicación, Parker, quien interpreta a Carrie Bradshaw, añadió que ya han leído los guiones de los primeros cuatro episodios.

Como era de esperar, rápidamente la fotografía se viralizó entre los seguidores de la serie, sumando casi 300 mil “me gusta” en menos de una hora.

Anteriormente, la actriz ya había anunciado el inicio del rodaje con imágenes que de seguro los fanáticos reconocerán de inmediato.

En las capturas podemos ver el exterior del edificio de departamentos en el que vivía Carrie.

“Pura coincidencia Y COMO SIEMPRE, nos encontramos en esta calle llamada Perry la noche antes de que todo comience de nuevo. Estoy emocionada y aterrada”, escribió el día jueves.

En tanto, la mañana de este viernes compartió otra imagen de la lectura de guión en el que además aparece una mascarilla y su tarjeta de presentación.

Cabe destacar que Sex and the City regresará con una nueva temporada llamada “And Just Like That…”, la cual contará con casi todas las protagonistas originales.

Decimos “casi todas” ya que la gran ausente será Kim Cattrall, actriz que durante años encarnó a Samantha Jones en la trama neoyorkina.