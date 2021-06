“En una dinámica ciudad, vibrante de ritmo y movimiento, un hombre mayor y su esposa, aún jóvenes de corazón, reavivan la mutua pasión juvenil que hay entre ellos durante una mágica noche”.

Así resume Disney+ a Nuevamente Nosotros (Us Again), el corto que la compañía estrenó en su plataforma este viernes y donde se explora la idea que la edad es solo un número.

En concreto, el film sigue la historia de una pareja de adultos mayores que durante un día de lluvia, y a través del baile, vuelven a su juventud recordando recuerdos y ambiciones.

Nuevamente Nosotros fue escrito y dirigido por Zach Parrich, proyecto que contó con la participación de los bailarines Keone y Mari Madrid, ambos campeones del programa World of Dance y colaboradores de cantantes como Justin Bieber y Billie Eilish.

La música, en tanto, quedó a cargo de la compositora Pinar Toprak (Capitana Marvel).

“Esto fue como si todos estuviéramos bailando durante el proceso completo”, dijo la artista en una conferencia virtual de Disney+ en la que participó BioBioChile.

“El hecho que no haya diálogo significó que cada nota, elección e instrumento importaba, porque la conversación se desarrolla a través de diferentes instrumentos”, añadió.

“Sabiendo cómo iba a lucir el baile, la coreografía, que es tan increíble, eso me inspiró hasta el final”, complementó Toprak.

La historia se ha ganado las buenas críticas de periodistas especializados y tanto ellos como quienes han podido ver el corto concuerdan que Us Again mezcla elementos de Up y La La Land.