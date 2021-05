El actor Timothée Chalamet será el encargado de personificar a Willy Wonka en una nueva película ambientada en el universo de Charlie y la Fábrica de Chocolate.

El intérprete, quien ha trabajado en cintas como Call Me by Your Name (2017), Lady Bird (2017) y Mujercitas (2019), dará vida al famoso personaje durante su juventud.

De esta manera, la cinta, que llevará por nombre Wonka, funcionará como una precuela de las cintas que hemos visto anteriormente, ya que mostrará a Wonka en una etapa de su vida anterior a la inauguración de la fábrica chocolate.

De esta manera, Chalamet se sumará a Gene Wilder y Johnny Depp, quienes interpretaron a Willy Wonka en las adaptaciones cinematográficas Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate (1971) y Charlie y la fábrica de chocolate (2005), respectivamente.

Tal como recoge el sitio Deadline, la nueva película será dirigida por Paul King, quien anteriormente ha trabajado en Paddington y su secuela.

En tanto, desde el citado medio agregan que este proyecto permitirá a Chalamet mostrar no sólo sus dotes actorales, sino que también dar a conocer sus habilidades en el canto y el baile.