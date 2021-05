Las hermanas Winifred, Mary y Sarah Sanderson, brujas de Salem que encantaron a todos en la película Abracadabra (Hocus Pocus, 1993), regresan de la mano de Disney+.

En la secuela, tres mujeres jóvenes traen accidentalmente a las hermanas Sanderson al Salem actual y deben evitar que las brujas hambrientas de niños causen un nuevo tipo de trabajo y problemas, según explica The Hollywood Reporter.

En esta nueva adaptación podremos ver nuevamente al elenco original, liderado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, y será dirigido por Anne Fletcher.

It’s all just a bunch of Hocus Pocus 2️⃣

Bette Midler, Sarah Jessica Parker, and Kathy Najimy will reprise their roles as the delightfully wicked Sanderson Sisters in #HocusPocus2, coming fall 2022 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/gr3B0Z1JcA

— Disney+ (@disneyplus) May 20, 2021