This is us, una de las series más populares en Estados Unidos, llegará a su fin con su temporada seis. Dicho ciclo se emitirá entre 2021 y 2022.

La noticia fue confirmada por el portal The Hollywood Reporter, y se espera que la confirmación oficial por parte del canal NBC se realice a finales de esta semana.

La serie es protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley. Ellos dan vida a la familia Pearson, cuya historia se va narrando en dos líneas temporales diferentes.

“This is Us” ha sido aclamada por la crítica y recibido galardones de premios como Golden Globe, Emmy, SAG y People’s Choice.

Entre otros temas, la producción aborda la obesidad mórbida, la infertilidad, drogadicción, alcoholismo, racismo e incluso fue aplaudida por una realista escena de un ataque de pánico.

Una de las cosas que diferencia a This is us del resto de las series, es que desde un principio se deja en claro que el patriarca de la familia fallecía, sin embargo, en la primera temporada nunca se explicó cómo ni dónde, algo que fue resuelto recién en el segundo ciclo.

“Me enorgullece que nuestro programa pueda mostrar que creemos en la bondad de las relaciones y que tratamos de hacer que la gente se sienta bien, pero sabemos que la vida tiene estos altibajos y creo que se ha capturado algo tan real y auténtico”, señaló hace algunos años el creador de la serie Dan Fogelman.