Una mala traducción puede cambiar completamente el sentido de una frase y causar más de un problema. Así lo demostró una tiktoker quien dejó de manifiesto un error en la ya clásica película Mean Girls.

“Soy una nerd de la traducción y me doy cuenta de estas tonteras”, escribió la usuaria llamada Itzumii Amatzur, junto a un video de una escena de la cinta estrenada en 2004.

La cibernauta hace referencia al momento donde la profesora Sharon Norbury (Tina Fey) cuestiona a las estudiantes del colegio tras la filtración del “Libro del mal”, lleno de mensajes de odio y chismes.



“Ya basta de llamarse entre ustedes zorras y golfas. Son los hombres quienes deben llamarlas zorras y golfas”, se escucha decir a la maestra en la versión traducida al español de la película.

Según Amatzur, dicho diálogo siempre le “causó ruido”, incluso a los 12 años, pero no fue hasta que vio la película en su idioma original que se dio cuenta del grave error.

“Well, I don’t know who wrote this book, but you all have got to stop calling each other sluts and whores. It just makes it ok for guys to call you sluts and whores“, dice la línea en inglés.

La traducción exacta de ello sería: “Bueno, no sé quién escribió este libro, pero tienen que dejar de llamarse entre ustedes zorras y putas. Hace que esté bien para los chicos llamarlas zorras y putas”.

Como se puede apreciar, el sentido de la oración cambia radicalmente y pasa de aceptar que las mujeres sean insultadas a impulsar la sororidad entre compañeras.

Pero a pesar de la lamentable traducción, Chicas Pesadas es vista hoy en día como una cinta clásica para adolescentes, con varios mensajes feministas rescatables, como que está bien ser quién eres y que jamás debes cambiar por otros.

De hecho, hay una famosa línea de la película que sigue siendo recordada. Cuando Cady (Lindsay Lohan) se enfrenta a una competencia de matemáticas, su primer impulso fue reírse de su contrincante, hasta que tiene una revelación.

“Reírme de ella no impedirá que me gane en la competencia, llamar a alguien gordo no te hará más delgado, llamar a alguien estúpido no te hará más inteligente y arruinar la vida de Regina no me hará más feliz. Todo lo que puedes hacer en la vida es resolver el problema que está frente a ti“.