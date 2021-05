En primera instancia puede que el nombre de Oliver Masucci no diga mucho acá en Chile, pero si cambiamos esto por Ulrich Nielsen la situación da un giro completo, ya que se trata de uno de los actores principales de la serie Dark, una de las más importantes realizadas en Alemania.

Habiendo logrado reconocimiento internacional, Masucci actualmente se encuentra en promoción de una nueva serie que protagoniza. Se trata de la tercera temporada de The Girlfriend Experience, en la cual lo veremos inmerso en un mundo totalmente distinto a Dark.

A lo largo de sus ciclos, esta serie ha abarcado las historias de damas de compañía de nivel, quienes exploran a través del sexo y el dinero a clientes de gran poder económico, como empresarios, políticos de renombre y estrellas del cine y la música.

En este caso la temporada se centra en una joven llamada Iris (Julia Goldani Telles) quien es una estudiante de Neurociencia que decide por su cuenta involucrarse en el mundo de las acompañantes femeninas, el cual encontrará atractivo con el paso del tiempo.

En este contexto, luego de un tiempo ella conocerá a George Verhoeven (Oliver Masucci) uno de los mayores políticos de Estados Unidos, el cual requerirá de los servicios de una mujer joven. Tras eso, ambos se verán inmersos en un mundo lleno de audacia, engaños e intrigas.

En conversación con BioBioChile, Oliver habló de forma bastante distendida respecto a lo que significa este proyecto para él, ya que vuelve a la pantalla chica con una popularidad mucho mayor a la de cuatro años atrás.

“Yo creo que envejecí bastante bien, actualmente tengo 52 años y muchas experiencias que he vivido las traje al personaje. Se trata de un hombre importante que sale con una chica más joven, que intenta no enamorarse de ella, pero de igual forma se enamora”, inició.

“La verdad es que no me basé en ningún político famoso de mi país o internacional, quise interpretar a alguien totalmente real, por lo que me tomé a mí mismo como ejemplo y quise poner en escena lo que he vivido hasta ahora, que no ha sido poco (ríe)”, agregó.

En este aspecto, el actor sostuvo que su nuevo rol de ficción es bastante alejado a como lo conocimos internacionalmente hace algunos años, dejando en claro que Georges es igual de complejo que Ulrich, aunque con historias diametralmente opuestas.

“Es un personaje muy distinto a lo que era Ulrich Nielsen en Dark. Aquí veremos a un Georges mucho menos intenso de lo que fue Ulrich, porque también son tramas muy diferentes. Aquí no es un hombre infiel tratando de buscar a su hijo perdido, sino que una persona que se involucra en una aventura netamente de placer y acaba en un lío que, podríamos decir, fue ‘políticamente incorrecto”, aseguró.

Asimismo, para Masucci la complejidad de este nuevo proyecto es similar a la de Dark, aunque ambas se deben analizar y comparar con los matices propios de un guión distinto.

“La serie en sí es menos difícil de comprender que Dark, hay que pensar mucho menos. Aún así siento que hay mucha profundidad bajo la superficie de lo que nos presenta este show. Creo que, al igual que Dark, hay que ver unos dos capítulos para sorprenderse, pero no es algo que requiera tanta intensidad de parte de quien la vea”, señaló.

“Creo también que es una serie que hace reflexionar bastante también sobre temas como el “libre albedrío” y las elecciones que tenemos a diario. A eso se suma que existe inteligencia artificial y algoritmos, que están muy presentes en la vida de Georges. Es una apuesta arriesgada, pero también honesta y sensual”, sostiene.

Hay que recalcar que la producción ya está disponible a través de la plataforma de Starzplay, habiendo sido estrenada el pasado 3 de mayo. La suscripción de este servicio tiene un valor de 1.300 pesos por los primeros seis meses.

La fama y un viaje a Chile

Masucci reconoce que tras el éxito que tuvo Dark, luego de tres temporadas, logró internacionalizar su carrera. Si bien no se considera como el actor alemán más famoso y reconocido, sí asume que las personas lo comenzaron a reconocer más en sus viajes.

“Fue bastante loco llegar a Estados Unidos en 2019 y pasear por ciudades como Boston o Nueva York. Recuerdo haber estado en Central Park y ver a unos turistas brasileños mirándome y diciendo ‘¡Mira es Urich, de Dark!, ¡Ulrich Nielsen! Me tomé fotos con muchas personas y fui bastante feliz”, aseveró.

“Siento que la fama es algo fabuloso si la sabes llevar bien. Yo fui un actor conocido en Alemania y la fama mundial llegó cuando yo ya tenía 50 años, entonces estaba mucho más maduro. Es buena esa sensación de sentirse acompañado y tener amigos internacionales que te escriben en Instagram. Que te vean como un amigo y tu sentirlos así también”, añadió.

En este sentido, el actor sostiene que a través del cine y las series ha logrado una gran conexión con fans que son provenientes de Sudamérica.

Respecto a Chile, Oliver señala que no ha podido a conocer el país, pero dejó pendiente un viaje que iba a realizar a mediados de 2020 por la Carretera Austral.

“Nunca he podido ir a Chile, pero es un viaje que tengo pendiente y tuve que posponer debido a la pandemia. Uno de mis amigos en la academia en Alemania era chileno y siempre me habló de las bellezas naturales que hay allá. He visto fotos del Sur de Chile y siento que son paisajes únicos”, contó.

“Tenía previsto, en 2020, hacer una gira de turismo por gran parte de Sudamérica. Pasar por Argentina, Colombia, Brasil y terminar en Chile. La pandemia lamentablemente me frenó y estoy a la espera que la situación mejore para retomar esa idea. Serían mis vacaciones después de mucho tiempo (ríe)”, concluyó.