Una honesta foto de Will Smith, donde muestra su cuerpo sin complejos, dio la vuelta al mundo y sacó aplausos de todos lados.

La estrella de Hollywood, quien nos tenía acostumbrados a un trabajado y escultural físico, subió una imagen a Instagram donde aparece en traje de baño y con una incipiente pancita.



“Voy a ser honesto con ustedes… estoy en la peor forma de mi vida”, escribió junto a la foto que hoy suma seis millones de likes.

A pocas horas de eso, el intérprete de 52 años volvió a sorprender, pero está vez con un brevísimo clip donde aparece sin polera y donde también revela una alianza con Youtube.

“Este es el cuerpo que me hizo atravesar toda una pandemia e incontables días pastando en la despensa”, comenzó. “Amo este cuerpo, pero quiero SENTIRME mejor. No más muffins de medianoche… ¡esto es todo! ¡¡¡¡Me pondré en la MEJOR FORMA DE MI VIDA !!!!!”, prometió.

“Trabajaré en equipo con @YouTube para volver a encarrilar mi salud y bienestar. ¡Espero que funcione!”, cerró.

El proyecto del actor con la plataforma de videos, es una serie original que aún no tiene nombre, pero que se está trabajando bajo el título tentativo de Best Shape of My Life (“La mejor forma de mi vida”). Su estreno está programado para 2022.

Se trata de una producción de seis partes, que “seguirá al actor mientras se desafía a sí mismo para mejorar todos los aspectos de su estado físico con la ayuda de invitados, incluidos atletas profesionales, científicos y expertos, y los mejores creadores de YouTube”.

Recordemos que hace poco más de un año, Smith también hizo noticia por su figura, pero en aquella ocasión por mostrar su trabajados abdominales.

En esa oportunidad, su entrenador, Aaron Ferguson, reveló las rutinas de ejercicio del intérprete en la revista Men’s Journal.

“Me gusta más una rutina de gimnasio tradicional. Usando movimientos muy controlados con no demasiado peso con la técnica perfecta porque no queremos que tenga la oportunidad de volverse a lesionar otra vez”, explicó.

Will ha debido cambir su físico en varias oportunidades para sus películas, los más recordados fueron para Soy Leyenda y Escuadrón Suicida.