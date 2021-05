Después de todo, los fans de Marvel no estaban tan equivocados con sus teorías sobre Wandavision. Resulta que a pesar que no se concretó, Dr. Strange sí iba a aparecer en la serie de Disney +.

Así lo confirmó el jefe máximo del estudio Kevin Feige, quien aseguró que no sólo hubo intenciones de que Benedict Cumberbatch realizara un cameo en el programa, sino que hubo pistas a lo largo de todos los capítulos.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Feige aseguró que incluso se había llegado a un acuerdo con el actor inglés para que fuera parte del último episodio de la serie, pero finalmente decidieron tomar otra dirección.

“Algunas personas podrían decir, ‘Oh, hubiera sido genial ver al Dr. Strange’. Pero le habría quitado (protagonismo) a Wanda, que es lo que no queríamos hacer. No queríamos que el final del programa se convirtiera en promoción para ir a la próxima película; aquí está el tipo blanco, ‘Déjame mostrarte cómo funciona tu poder’”, explicó y agregó que el proceso de Marvel es “una combinación maravillosa de coordinación muy dedicada y caos. Magia del caos”.

La aparición de Strange no sólo iba a ser un cameo rápido, sino que iba a tener una elaboración a lo largo de la historia con pistas en los comerciales que iban apareciendo en los episodios.

De hecho, esos spots iban a ser mensajes del hechicero para Wanda, y hasta se pensó en que Cumberbatch apareciera en uno de los anuncios, aseguró la escritora de la serie, Jac Schaeffer.

Sin embargo, esto sólo quedó en la mente creadora de sus responsables.

Críticas

En el mismo artículo, Elizabeth Olsen habló sobre las críticas surgidas al hecho de que su personaje no hubiese recibido un castigo después de haber secuestrado a todo un pueblo para crear una realidad alterna, donde ella pudiera ser feliz.

“Tuvo que escapar antes de que llegaran las personas que tienen que responsabilizarla”, explicó. “Y donde ella fue es un lugar donde nadie pudo encontrarla. Porque sabe que la van a responsabilizar y creo que se siente muy culpable”, agregó la actriz.

Wandavisión fue la primera serie de Marvel para Disney+ y se convirtió en todo un fenómeno. La historia de Wanda continuará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que debutará en 2022.