“Yo no recibí una llamada”. Con esas palabras, el actor británico-estadounidense Andrew Garfield (37) bajó los humos a una de los cameos más esperados en Spider-Man No Way Home. Los rumores indicaban que aparecería en la historia del “hombre araña”, aunque ahora fueron rotundamente negados.

Fue en el podcast Happy Sad Confused que la celebridad refutó esta idea y echó por tierra el sueño de los seguidores, en medio de reportes que indican que la producción incluiría a personajes de anteriores cintas del héroe realizadas por Sony, pues se abriría el Multiverso de Marvel.

El entrevistador le consultó discretamente sobre Spider-Man, para no “arruinar” una eventual sorpresa. La respuesta del actor fue: “¡No hay nada que arruinar hermano! Tengo que cortarte rápidamente. No hay nada que arruinar”.

“Es una locura también. Amigo, es demasiado gracioso para mí porque tengo esta cuenta de Twitter y veo la frecuencia con la que Spider-Man es tendencia y la gente se vuelve loca por algo y estoy como: ‘chicos, chicos, chicos’ (calma)”, continuó.

Agregó que “desearía poder hablar con todo el mundo y decirles, les recomiendo que se relajen. Escucha, no puedo hablar por nada más que por mí mismo. Puede que estén haciendo algo, pero yo no recibí una llamada”.

Las declaraciones llegan luego que en febrero pasado, el actor Tom Holland también negara que tanto Garfield como Tobey Maguire aparecieran en el filme.

“No, no, ellos no van a aparecer en el filme. A menos de que (los productores) me hayan ocultado la pieza de información más masiva, pero pienso que sería un secreto muy grande como mantenerlo escondido. Entonces, de momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo”, explicó el intérprete en conversación con la revista Esquire.

No obstante, Holland contó que cuando llegó a las grabaciones en Atlanta, le dieron las primeras 70 páginas del guion y un resumen sobre la conclusión de la cinta, pero que piensa que omitieron algunas partes. “Lo hacen todo el tiempo. En la escena del funeral de Robert Downey Jr. (en Avengers: Endgame), por mucho tiempo creía que se trataba de una boda. Estoy 100% seguro de que aún me están engañando“, afirmó Tom, lo que podría mantener vivas las posibilidades.

Lo cierto es que, en el podcast, Garfield pidió a sus seguidores que creyeran en sus declaraciones y que se sentía como en un videojuego en que tiene que demostrar que no miente. “Me siento como si estuviera en un juego de maldito Werewolf o Mafia en el que no soy el hombre lobo. (Digo) ‘Te prometo que no soy el hombre lobo’ y todo el mundo dice ‘¡Tú eres el hombre lobo! ¡Tú eres el maldito hombre lobo, míralo, él está haciendo la cosa!’”, señaló.