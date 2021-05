Sorpresa. Este lunes Marvel reveló las fechas y los nombres oficiales que tendrán sus próximas películas, todas parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

A través de un video con la voz de Stan Lee, se fueron mostrando imágenes de lo que se viene para el futuro del MCU.

La primera en abrir el juego será Black Widow, que debutará en cines y Disney + en julio próximo, tras varios aplazamientos debido a la pandemia coronavirus.

A la historia de Natasha Romanoff le seguirá Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que debutará en septiembre próximo.

La esperada Eternals, en tanto, se estrenará en noviembre de este año, seguida por la tercera entrega de Spider-Man, que llevará por nombre No Way Home, y que podrá verse este diciembre.

En 2022, por su parte, llegará Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en marzo y Thor Love and Thunder, en mayo.

La gran sorpresa del clip fue la revelación de los títulos de las secuelas de Black Panther y Capitana Marvel, las que fueron bautizadas como Black Panther: Wakanda Forever y The Marvels, las que debutarán en julio y noviembre de 2022, respectivamente.

En el video, además se muestran las primeras imágenes de Eternal, donde podemos ver por primera vez a Angelina Jolie y Salma Hayek como integrantes del MCU.

Revisa aquí el video: