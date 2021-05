Sombra y hueso es la serie del momento. Se encuentra desde hace una semana en los primeros lugares del ranking de lo más visto en Netflix en Chile y muchos otros países.

La producción de fantasía se basa en el Grishaverse, o universo Grisha, un conjunto de sagas de literatura juvenil escritas por la autora Leigh Bardugo, una de las máximas exponentes del género a nivel mundial.

Específicamente, la trama sigue la misma historia de la trilogía homónima, Sombra y hueso, publicada entre 2012 y 2014, y también crea una precuela inédita para la duología Seis de cuervos (2015-2016), que tradicionalmente se lee de forma posterior.

Ubicada en un universo fantástico inspirado en la cultura rusa, sigue a tres grupos de protagonistas separados, todos quienes luchan por hallar su lugar en un mundo plagado de magia, guerras y criminales.

En BioBioChile entrevistamos de forma exclusiva al showrunner (creador) de la serie, Eric Heisserer, también conocido por su trabajo como guionista y productor ejecutivo de premiadas películas, tales como La llegada (2016) y Bird Box (2018), esta última también de Netflix.

El productor estadounidense está muy entusiasmado por presentar este universo único a los fans, destacando que “van a vivir una experiencia que es diferente a las de otras series de fantasía a las que están acostumbrados. Creo que lo más emocionante de los libros de Leigh Bardugo es que no ocurren en un contexto de Inglaterra medieval o algo similar, sino que están inspirados en Rusia”.

En ese sentido, añade que “Leigh hace una pregunta, que le emociona mucho, y es ‘¿qué pasa cuando traes un arma de fuego a una pelea con magia?’. Entonces, eso visualmente es divertido para la audiencia. Pero, más allá de eso, siento que la pregunta principal es que muchos de estos personajes pueden resonar con la audiencia porque son universales. Muchos de ellos se cuestionan ‘¿a dónde pertenezco? y ¿qué está dentro de mi alcance?"”.

No obstante, no todo fue diversión cuando estaban creando esta nueva súper producción. Lo más difícil, confiesa, fue “tuvimos que hacer todo desde cero” y que todas las cosas no podían parecer modernas, sino que tenían que ir en sintonía con lo que es el universo mágico del Grishaverse.

Tuvieron que encargarse de detalles que podrían parecer irrelevantes, como las cartas que usaban los jugadores en el Club Cuervo, ejemplifica Eric Heisserer: “Tuvimos que ir al Departamento de Arte y decir ‘necesitamos que nos hagan una baraja de cartas, pero inventando nuestro propio sistema de números, nuestros propios colores, y poniéndole un cuervo en la parte trasera’. Eso fue entretenido, pero también muy agotador”.

Creando la nueva precuela para la serie

Como suele ocurrir en este tipo de producciones, la serie no es una adaptación literal de los libros, siendo el cambio más notorio el que los personajes de Seis de cuervos se ven involucrados en la historia de Sombra y hueso, algo que no ocurrió en las novelas.

El showrunner explicó que, para lograr crear un argumento que tuviera sentido, usaron a su favor el hecho de que la trilogía original de Sombra y hueso es narrada en primera persona por la protagonista, “así que nunca ves más allá de lo que puede ver Alina (Starkov). Pudimos jugar con eso en la serie y poner a estos otros personajes en otros momentos”.

De este modo, “con algunas excepciones, pudimos mantenernos bastante fieles a la historia original”, recalca.

Por otra parte, relata que se encariñó con todos los personajes. “Tenía un personaje favorito cada día, dependiendo de la escena que estaba escribiendo en ese momento. Algunos días Inej (Ghafa) era mi favorita, otros era Mal, etc.”, describe.

Esto le permitió, afirma, dar un tiempo en pantalla equitativo a todos los personajes, sin favoritismos. “Nunca elegí a uno sobre los otros y espero que eso que se note”, dice.

“Creo que los actores son fenomenales, hicieron mucho trabajo por su propia cuenta. Leyeron todos los libros, discutíamos mucho el cómo representarían a sus personajes”, expresa.

Y cuenta otro dato curioso. La mayor parte de la producción se grabó en Hungría y la protagonista principal, Jessie Mei Li, quien interpreta a Alina Starkov, “aprendió húngaro bastante bien para poder bromear con los funcionarios húngaros. Creo que eso fue encantador. Todos la amaban”.

El creador de Sombra y hueso invita a toda la audiencia a ver la serie, sin importar su edad, comentando que “espero que pueda atraer a una amplia audiencia. Creo que el género juvenil tiende a ser mirado en menos, pero, en mi experiencia como narrador de historias y como consumidor, creo que las buenas historias son buenas historias y no importa la edad a la pienses que están dirigidas”.