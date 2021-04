Sólo dos episodios restan para que la serie Falcon y el Soldado de Invierno, de Marvel Studios, llegue a su fin.

Así se dio a conocer este lunes, luego que se publicara un tráiler de mitad de temporada donde se muestra lo que viene en la producción que libera un capítulo cada viernes a través de la plataforma Disney+.

En la secuencia se observa una resumen de los primeros cuatro episodios y luego un breve adelanto de lo que le depara a Sam Wilson/Falcon (Antony Mackie) y Bucky Barnes/Soldado de Invierno (Sebastian Stan), quienes se ven en una encrucijada ante el cuestionable comportamiento de John Walker (Wyatt Rusell), el nuevo Capitán América.

ALERTA DE SPOILERS: Si no has visto la serie, te recomendamos volver cuando lo hagas antes de seguir leyendo.

En el cuarto episodio, presentado el pasado viernes, los fanáticos quedaron impactados con la crudeza de la escena final donde se ve a John Walker asesinando a sangre fría a un miembro del grupo anarquista “Sin Banderas” usando el escudo de Steve Rogers.

Todo esto ocurre, luego de que el nuevo Capitán América decidiera inyectarse suero de súper soldado a escondidas, tras recuperar la única dosis que sobrevivió cuando Zemo (Daniel Brühl) se deshizo del arsenal que le quitó a Karli Morgenthau (Erin Kellyman).

Muchos fanáticos en las redes sociales, coincidieron en que la secuencia que mostró el escudo del Capitán América manchado de sangre fue una de las impactantes que se haya visto en el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel), no sólo por su crudeza, sino que también porque evidencia cómo Walker “ensucia” todo el legado de Rogers.

