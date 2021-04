La conocida serie Gundam tendrá una película live-action que correrá por cuenta de los estudios Legendary Pictures y que será estrenada en Netflix.

Según detalló la plataforma de streaming, el proyecto será dirigido por Jordan Vogt-Roberts, el mismo director de cintas como Kong: Skull Island y el nuevo filme de Metal Gear Solid.

En tanto, el escritor Brian K. Vaughan, quien ha trabajado con DC Comics y Marvel Comics, será el encargado del guión.

“¡Tomen sus trajes móviles! Jordan Vogt-Robert ha sido fichado para dirigir y producir la primera película live-action de Legendary de Gundam para Netflix”, indicó el breve mensaje.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix.

— NX (@NXOnNetflix) April 12, 2021