Guardianes de la Galaxia, uno de los títulos más transversales del universo cinematográfico de Marvel, tendrá un especial Navideño en 2022.

Así fue confirmado hoy en el marco del “Disney Investor Day”, evento donde la compañía ha revelado decenas de anuncios para sus franquicias más populares.

El especial navideño estará a cargo de un viejo conocido de la saga: James Gunn, el mismo que dirigió la adaptación cinematográfica de “Guardianes de la Galaxia”.

“Especial navideño de Guardianes de la Galaxia. @JamesGunn vuelve a escribir y dirigir. The Original Special está llegando a @DisneyPlus”, informó Disney desde sus redes sociales, donde revelaron la primera imagen promocional del proyecto.

