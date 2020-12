05 diciembre, 2020 | Publicado a las 17:40

"Si algo me pasa, los quiero": el emotivo corto de Netflix que es tendencia y te erizará la piel

Un cortometraje se encuentra entre los contenidos más vistos de Netflix, y aunque parezca raro -pues no es frecuente que esto ocurra- tiene sus motivos.

Si algo me pasa, los quiero, trata sobre una pareja en duelo, la que intenta procesar el vacío que le dejó la muerte de su hija después de un tiroteo escolar.

Este corto animado es un trabajo escrito y dirigido por Michael Govier y Will McCormack, que también tiene como productora ejecutiva a la ganadora de un Oscar, Laura Dern, y a Youngran Nho como director de animación.

La plataforma lo estrenó el viernes 20 de noviembre y desde entonces se mantuvo varios días en las tendencias.

Son 12 minutos de pura emotividad, donde se muestra a este matrimonio en su dolor más profundo. Todo está en blanco y negro, salvo lo que les recuerda a ella.

De esta manera, una polera que su madre encuentra en la lavadora tiene un vívido color azul, así como una marca que dejó en la pared cuando jugaba a la pelota con su padre.

También hace un recorrido por los momentos vividos desde su nacimiento y un bello paseo que hicieron en auto. Mientras tanto, la presencia de la niña los sigue en cada instante.

El tiroteo

Y llega el momento en que la niña asiste al fatídico día en la escuela donde se registró un tiroteo, logrando transmitir lo ocurrido con el sonido de disparos, gritos y las sirenas de los policías.

En ese contexto ella le escribe un mensaje por celular a sus padres: “Si algo me pasa, los quiero”.

Tras perder a su hija, todo hacía pensar que sus padres se separarían, pero ella los vuelve a unir al darse cuenta que deben apoyarse en este difícil momento. Cuando se abrazan, la sombra de la pequeña se transforma en una luz brillante.

Según informó La Tercera, este corto animado fue exhibido en festivales como el Indy Shorts International Film Festival y Omaha Film Festival.

En cada oportunidad conmovió al público, tal como lo está haciendo con los usuarios de Netflix.

Palabras de sus creadores

Sus creadores han señalado que Si algo me pasa, los quiero, no está basado en un hecho real específico, no obstante, el medio The Cinemaholic aseguró que ellos se contactaron con padres que sufrieron la pérdida de sus hijos en escuelas por el uso de armas.

Además, trabajaron con la colaboración de Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro que aboga por la regulación de la venta de armas en todo el país y tiene como objetivo educar a “los legisladores, el público y los medios de comunicación sobre la violencia armada”.

“Queríamos crear una elegía para estos padres que han lidiado con ese dolor que nadie debería tener que pasar”, expresó McCormack en conversación con Animation Scoop.

Por su parte, Laura Dern declaró a Variety qué significó para ella ser parte de este trabajo y qué le pareció el resultado.

“El hecho de que hablara de manera tan hermosa sobre el tema en cuestión fue milagroso sin diálogo y poder llegar a todos fue algo que encontramos muy conmovedor”, expresó.

“Aparte de eso, (los creadores) fueron capaces de capturar el tema del dolor de una manera que trascendió la animación y trascendió la película que es tan rara de experimentar. Nadie quiere hablar de eso y es una locura que no hablemos de esto”, agregó.

Por otra parte, destacó que “la forma en que los cineastas y los animadores capturaron esa historia no contada de duelo y cómo vivimos entre la memoria, fue tan palpable (…). El trabajo habla por sí mismo. Cada momento y cada dibujo está lleno de una profunda empatía y ternura”, cerró.

