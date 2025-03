La actriz española, Karla Sofía Gascón, terminó ‘drogada’ tras consumir uno de los regalos que recibió durante la premiación de los Premios Óscar, el pasado domingo.

Así lo relató en su cuenta de Instagram, donde subió una historia contando la situación, que calificó como “graciosa”.

“Resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Óscar como Mejor Actriz Principal. Me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco sabor a limón. ‘Hasta ahí todo bien"”, comenzó diciendo la actriz de Emilia Pérez.

Luego, añadió que “me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio. Me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo”.

Karla relató que su estado continuó y comió un dulce, ya que sentía la presión baja. “Tengo una sensación extraña”, indicó.

Como pensó que pudo haber sido algo que comió, revisó las etiqueta de la bolsa de chips, y nada. Al revisar la bebida, encontró que decía “THC”, un compuesto de la marihuana que produce efectos psicoactivos.

“Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí, me asusté, menos mal que no se la llevó mi hija al colegio. En fin. El resto de los regalos muy bonitos. Gracias”, cerró la actriz nominada al Óscar, pero cuya actuación se vio empañada por antiguos tuits xenófobos, entre ellos uno contra su compañera, Selena Gómez.

Los regalos de los Óscar

Como es tradición, los nominados a los premios Óscar reciben una serie de regalos, algunos que pueden parecer muy extravagantes.

El pack de regalos está valorado en unos 200.000 euros, es decir, cerca de 198 millones de pesos chilenos.

Distinctive Assets es la empresa encargada de los regalos, los que van desde viajes de lujo, test genéticos, cosméticos a productos con cannabis. Uno de estos habría sido el que provocó los malestares de la actriz española.