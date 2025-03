El periodista de espectáculos Javier Ceriani criticó duramente a Bombo Fica en el programa \'Primer Plano\', calificándolo de "anormal" por comentarios xenofóbicos y exigiéndole disculpas públicas. Ceriani lamentó las palabras del humorista chileno cuestionando la presencia de comediantes extranjeros en Chile. En medio de la polémica, Vasco Moulian salió en defensa de Bombo Fica, reprochando a Ceriani por sus calificativos. En respuesta, Bombo Fica aclaró que su crítica se centraba en la calidad del trabajo de George Harris en el Festival de Viña, no en su nacionalidad, destacando que la calidad siempre prevalecerá independientemente de la nacionalidad del artista.

Tras su paso por el programa ‘Primer Plano’ el periodista de espectáculo Javier Ceriani, se lanzó en contra de Bombo Fica, asegurando que el humorista es “anormal” por hacer comentarios xenofóbicos y que este debía hacer unas disculpas públicas.

El comunicador trasandino fue invitado al programa de Julio César Rodríguez, donde abordaron la polémica presentación de George Harris en el Festival de Viña 2025. En ese contexto, fue consultado sobre la imagen que está dando el festival y los chilenos tras las pifias al comediante venezolano.

Como respuesta, Ceriani dijo: “Me decían que en la televisión chilena se promovía la xenofobia hacia los venezolanos. ¿Y qué pasó? Me fui a buscar en otros programas y encontré un comentario bárbaro, una atrocidad: Bombo Fica diciendo ‘¿por qué traen a un extranjero, habiendo tantos comediantes chilenos?”.

“Yo me agarré la cabeza porque no puede estar diciendo esto en 2025 (…) Este anormal, cómo va a decir que no traigan a un extranjero a Chile como comediantes”, comentó Ceriani.

En esa misma línea, lanzó: ¿Cómo se presenta el Festival de Viña en Instagram? ‘El festival latino más grande del mundo’. Y en Google, en inglés, figura en Wikipedia como ‘el festival internacional más grande de música latina’”.

Vasco Moulian salió en defensa de Bombo Fica

El argentino siguió lanzando críticas, señalando que “yo acuso aquí, directamente, a Bombo Fica y le exijo que pida disculpas porque es un comentario retrógrado, vintage, de otro mundo que ya no existe. El mundo cambió. Hoy puede haber comediantes donde se les dé la gana, del país que se les dé la gana, y nosotros somos inmigrantes”.

Ante esto, el panelista del programa, Vasco Moulian, no dejó pasar las palabras del argentino, increpándolo por tratar de “anormal” a Bombo Fica. “¿Te escuché mal o dijiste que el Bombo era una persona anormal? ¿Te parece correcta la palabra, conoces a Bombo Fica?”, preguntó el panelista.

“Me parece una falta de respeto que te refieras así a un humorista chileno tan querido en Chile. Tratarlo de anormal también es una barbaridad”, declaró para continuar con una acalorada discusión con el argentino.

La respuesta de Bombo

Fue el mismo Bombo Fica quien se pronunció sobre los dichos mediante un contacto por vía telefónica en vivo. “Estaba viendo el programa y, de partida, a este señor no lo conozco”, comenzó respondiendo el humorista.

“Aclararle a Javier que mi comentario tenía que ver con que había humoristas chilenos que tenían una mejor calidad que lo que él estaba presentando. Tenía que ver con el trabajo, no porque fuera venezolano, me da lo mismo eso“, explicó haciendo referencia al desempeño de Harris en Viña.

“No somos un país que no valoramos el trabajo de extranjeros, lo que no aceptamos son trabajos mediocres y lo que él presentó, para nuestra idiosincrasia y nuestro estilo de humor, era un trabajo malo, no entendió cómo somos los chilenos”, criticó Bombo.

“Te lo digo, anormalmente, que la calidad siempre se va a imponer y no tiene que ver con la nacionalidad”, mencionó Fica, asegurando que el humor de George Harris es para teatro.