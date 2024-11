Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El actor estadounidense James Van Der Beek, reconocido por su papel en Dawson\'s Creek, reveló que enfrenta cáncer colorrectal, tomando medidas para tratarlo con el respaldo de su familia. A pesar de la noticia, se mantiene optimista y continúa trabajando, recientemente participando en la serie Walker y próximamente en la película Sidelined: The QB and Me. También participará en The Real Full Monty, un especial para concienciar sobre cáncer de próstata, testicular y colorrectal. Van Der Beek aprovecha el tiempo con su esposa e hijos, incluso disfrutando de unas vacaciones en Egipto el pasado junio, describiendo la experiencia como mágica y revitalizante.