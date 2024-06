Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Jennifer López confirmó la cancelación de su gira de verano "This is Me... Live" a través de un comunicado en su sitio web oficial, expresando su desconsuelo por defraudar a sus seguidores y asegurando que la decisión es absolutamente necesaria. La gira, que contemplaba 37 conciertos en Estados Unidos, se suspendió para que la artista pudiera pasar tiempo con su familia y amigos cercanos.