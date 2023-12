Si tienes sobre 30 años, seguramente recordarás a “Sabrina, la Bruja Adolescente”, pero no la serie de Netflix de 2018 con Kiernan Shipka, sino la de 1996 con Melissa Joan Hart.

Y es que la actriz reaccionó a los comentarios de usuarios en redes sociales, ya que en la nueva película de Lifetime, Hart, de 47 años, interpreta a una abuela.

Se trata de Would You Kill For Me, que cuenta la historia de Mary Bailey, una mujer que le entregó un arma a su hija, para que matara a su padrastro abusador.

Luego que muchos usuarios cuestionaran que la actriz interprete a una abuela, la misma Joan Hart salió a aclarar el tema en sus redes sociales.

“Permítanme explicarles (…) Aunque estoy orgullosa de mi actuación en mi película más reciente #WouldYouKillForMe, no podría sentirme más halagada de que la gente no piense en mí como una abuela (por muy posible que sea a los 47 años)”, dijo en un post de Instagram.

La “bruja adolescente” añadió que “también es refrescante hacerme viral por mi trabajo y no por algo polémico. Supongo que ahora Clarissa puede explicar AARP o jugar a la bruja de mediana edad”.

¿De qué trata la nueva serie de Melissa Joan Hart?

“Would You Kill For Me”, está basada en una historia real, sobre el caso de una niña de 11 años a quien su madre le pide que mate a su padrastro.

El caso sigue a tres mujeres, una abuela, su hija y su nieta, las que conspiran para matar a un hombre abusador. El papel de la abuela, Mary Bailey, es interpretado por Hart.

En el caso real Mary Elizabeth Bailey ordenó a su hija, quien era solo una niña, matar a su padrastro, indica la revista People.

En 2020, Bailey escribió sus memorias My Mother’s Soldier, donde relató su experiencia. Además, en conversación con la People, indicó que lo que ocurre en la película es crucial para entender mejor lo que ocurrió.