La rapera y empresaria estadounidense Cardi B acabó atacando con un micrófono a un asistente de su concierto en Las Vegas, luego de que le lanzaran un líquido mientras se presentaba en el escenario.

De acuerdo a un video que acabó siendo viral, la artista se encontraba cantando uno de sus temas cuando, al acercarse a un lado del escenario, una persona desconocida lanza un líquido que le llega al rostro.

Entonces, la rapera deja de cantar de inmediato y deja ver una mueca de indignación. En cosa de segundos, la mujer toma impulso y lanza el micrófono contra el público.

Así, se escucha el golpe del aparato y un “¿Qué mierda?” por parte de un asistente, a la vez que diferentes guardias de seguridad aparecen tanto entre los asistentes del concierto como en el escenario.

Las imágenes fueron captadas a través de dos ángulos diferentes en donde uno de ellos muestra que todo habría ocurrido cuando una fanática lanzó el líquido desde un vaso. Finalmente, el micrófono golpea el hombro de otra mujer.

Asimismo, la cantante grita un par de cosas a la persona, sin lograr comprender qué dice. Poco después, los guardias guiaron a la mujer y sus acompañantes fuera del túmulo de gente.

another angle , she hit her spot on 😭 pic.twitter.com/caLckHTbIQ

De forma menos proporcional, también se compartieron videos de otros momentos del concierto, en donde Cardi B pidió agua a su producción, a lo que su DJ llamó a lanzarle agua.

“Pon esa mierda en mi vagina, perra (sic)”, dije la artista cuando posa sacando el trasero hacia el público, a lo que dos personas le lanzan agua al cuerpo.

Tras el suceso con el micrófono, Cardi B explicó la situación al hablar con el público. “No quiero verme con esa perra de gueto, pero dije que lo lanzaran a mi vagina, no a mi cara, perra”, exclamó, para entonces ofrecer la siguiente canción.

Throwing a drink at Cardi B is the second-most outrageous thing I saw today. First is seeing people go to her concert. #CardiB

pic.twitter.com/fybmK41G8w

— Luv (@notluvguru) July 30, 2023