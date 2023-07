La cantante Sinead O’Connor no sabía cuándo moriría, pero sí sabía qué quería que ocurriera en el momento que dejara este mundo. Es por esto mismo que la artista dejó desde hace años una serie de instrucciones a sus hijos cuando su hora llegara.

O’Connor, quien falleció esta semana a los 56 años, tenía una preocupación más allá qué pasaría si muriese, debido a que, para ella, en primer lugar se debía prestar atención a su legado musical y a cómo se distribuiría lo que ganó, a lo largo de su carrera musical, o al menos eso le dijo a la revista People en 2021.

Específicamente, la cantante conversó con la revista sobre su autobiografía Rememberings, en donde quiso hacer énfasis a la idea de proteger sus creaciones, las que dejó en manos de sus hijos, con medidas que debían tomar incluso antes de llamar a urgencias.

Entonces, la cantante aseguró que “cuando los artistas están muertos, son mucho más valiosos que cuando están vivos. Tupac ha lanzado muchos más álbumes desde que murió que en vida, así que es un poco asqueroso lo que hacen las compañías discográficas”.

“Es por eso que siempre les he dicho a mis hijos, desde que eran muy pequeños: ‘Si tu madre muere mañana, antes de que llamar al 911, llama a mi contador y asegúrate de que las discográficas no puedan publicar mis discos. No les digas dónde está el dinero"”, continuó en aquella charla.

“Me enojo con solo pensarlo”

Su decisión solo se vio fortalecida en 2016, cuando Prince, uno de los músicos que ayudó a que pudiera impulsar su carrera y de quien, en su libro, aseguró que no tenía buenos recuerdos, fue objeto de las disqueras para realizar álbumes póstumos con canciones que jamás lanzó.

“Una de las cosas que creo es una gran pesadilla para mí, y es una de las cosas con las que me enojo con solo pensarlo es el hecho de que están violando su ‘bóveda"”, contó.

Esto, con relación a lo que los músicos llaman ‘vault’ (bóveda en inglés), que se refiere a un grupo de canciones que los artistas descartan antes de lanzar algún disco u otro proyecto.

“Todos los músicos tenemos canciones de las que realmente nos avergonzamos, porque son una mierda. No queremos que nadie las escuche. Ahora, él (Prince) era un hombre que lanzaba cada canción que grababa”, recordó.

“Imagínate, si él fue y tuvo problema de construir una ‘bóveda’, lo que es muy fuerte de hacer, significa que él realmente no quería que esas canciones se lanzaran. Y no puedo soportar que la gente esté, como lo digo, violando esa ‘bóveda"”, expresó.