Recientemente, se comenzó a especular que la ex chica reality Angélica Sepúlveda, podría entrar a Gran Hermano Chile, esto luego de que comentara en sus redes sociales que pronto podría regresar a la televisión, dando pistas sobre que estaría negociando su entrada a algún programa.

“Estuve más de un año rechazando todas las invitaciones a la TV, porque me daba lata viajar, sentarme en un set de grabación y que me preguntaran siempre de lo mismo. Para ser más sincera, porque estaban pagando muy poco. Pero bueno, parece que los tiempos cambiaron y las lucas subieron”, escribió en su Instagram.

Asimismo, agregó unas palabras que indicarían que se habría dejado convencer. “Como aún me siguen invitando, me dejaré querer. Otro día les cuento más, cariños a todos, que tengan un lindo fin de semana”, concluyó.

Ante ello, sus seguidores comenzaron a especular sobre su entrada al reality de CHV, puesto que es el único programa de este formato que se encuentra actualmente en emisión en Chile. Aunque también hubo quienes apuntaron a un ingreso a Canal 13, puesto que la señal recientemente anuncio el regreso de estos programas.

Recordemos que Sepúlveda, fue parte de emblemáticos realities de Canal 13 como 1810 y Mundos Opuestos.

¿Angélica Sepúlveda entrará a Gran Hermano?

Pese a los rumores, Angélica descartó su llegada al show de Chilevisión. Fue en conversación con Página 7 que aclaró los rumores, aunque continúa manteniendo reservado su inminente regreso a la televisión.

Sobre Gran Hermano, mencionó que no está muy atenta al programa y que ni siquiera entiende muy bien de qué se trata. “Solo me entero de cosas porque alguna persona me escribe, pero no entiendo bien el formato real. No es porque no vea televisión, solo que no tengo tiempo“, aclaró.

Asimismo, agregó que le han llegado algunos mensajes de sus seguidores pidiéndole que ingrese al programa, razón por la que también cuestionó su contenido.

“La gente me escribe y dice: ‘Oye no me caes bien, pero haces falta en este programa’, y yo me pregunto, ¿tan fome estará que le pide a una persona que no le cae bien que entre? Pero yo me río y me tomo todo con humor. Además, lo agradezco, porque es el cariño del público, y por la presión que hacen los televidentes me llaman los productores”, puntualizó.

Pese a ello, Sepúlveda no descartó su regreso a un reality, por lo que los rumores sobre su retorno a Canal 13 podrían ser ciertos. Aunque no los confirmó ni tampoco negó, pero sí enfatizó en que los productores de TV han recurrido a ella.

“Quiero juntar lucas y estoy pensando en algo, pero se vienen cosas. Se han acordado de mí, y se vienen varias cositas. (…) Ahí vamos a ver“, concluyó.