Francisca García-Huidobro se refirió a un curioso momento que vivió con Margot Kahl en los pasillos de TVN hace algunas semanas, “chascarro” del que había hablado anteriormente en redes sociales en menor detalle.

Fue en el próximo capítulo del programa Podemos Hablar, que se emitirá este viernes, que la también conocida como “Dama de Hierro”, contó la situación.

Huidobro relató que se encontraba en TVN cuando se topó con la conocida animadora del canal, que figuró como presentadora de Buenos días a todos entre 1992 y 2002. Fue allí que quiso saludarla.

“Creo que uno siempre debe presentarse, y el otro día estaba en TVN y veo pasar a Margot Khal y le digo ‘Hola Margot ¿cómo estás?’ y ella siguió de largo, ni me miró (Fran recrea el momento)”, comentó en el programa.

Tras el desaire, Fran García-Huidobro pensó que Kahl simplemente no la conocía. “Eso hizo que confirme mi pensamiento que uno siempre tiene que presentarse porque no hay que asumir que te conocen”, continuó.

Sin embargo, posteriormente se enteró, a través de otras personas que se encontraban en el lugar, que la presentadora de TVN había optado por ignorarla.

“Después me dijeron que no fue que no me reconoció, según las personas con las que hablé me dijeron que me vio y básicamente no me quiso saludar“, admitió.