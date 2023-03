El próximo 13 de marzo se estrena en Latinoamérica el programa Top Chef Vip, un reality show orientado a la cocina que reúne a diferentes personalidades de la televisión y el internet. Entre ellas se encuentra la influencer Chiky BomBom, que tras su cambio y recuperación volvió a las redes y alcanzó incluso la televisión.

En conversación con BioBioChile, comentó su nueva faceta como cocinera y parte de lo que fue estar en el programa hasta ahora. “Todo es nuevo, porque yo no le tengo miedo a nada y cocino lo básico, pero aquí no se está cocinando nada básico. Los jueces son espectaculares y esperan que uno de lo mejor de lo mejor, por eso nos preparamos y tomamos clases. Todos queremos llegar a la final”.

Asimismo, la celebridad de redes sociales compartirá pantalla con otras personalidades, entre ellas actores y músicos, de los cuales señaló que “todos tienen una historia única y espectacular, que por medio de la cocina y a través de cada plato vamos a tener la oportunidad de enseñárselas a ustedes”.

Sobre los desafíos en esta nueva etapa, también comentó que lo más difícil fue luchar con ella misma. “El mayor desafío fue controlar mi inteligencia emocional. Hubo muchos momentos de tensión y no con mis compañeros, sino conmigo misma, yo peleo conmigo misma. Hay muchos momentos en los que me lleno de dudas, que siento que no lo puedo lograr y en esa misma cocina tengo la oportunidad de trabajar en mí”, puntualizó.

Chiky BomBom : “Estoy en mi mejor momento”

Chiky BomBom, causó impresión hace algunas semanas luego de un cambio físico producto de una cirugía de manga gástrica. La influencer dominicana, compartió parte del proceso en redes sociales, donde también habla sobre temas como la salud mental y la superación.

Tras una batalla con la depresión y un arduo trabajo para mejorar sus salud, hoy asegura sentirse en su mejor momento, aunque le cuesta admitirlo. “Siento que estoy en mi mejor momento y me asusta un poquito decirlo, pero mi mejor momento no solo laboralmente sino emocional y personalmente. Me sometí a una cirugía de manga gástrica, que me hizo cambiar mi vida por completo y cambiar muchos de mis hábitos que me estaban haciendo daño”, señaló.

“Ahora estoy cuidando mi cuerpo y mi cuerpo es mi templo, entonces tomé la decisión de cambiar mi vida y en eso estamos, me siento bien, me siento feliz, me siento contenta, sin olvidar quien era antes, con la misma esencia, pero por mi salud cambie muchas cosas”, agregó.

En la misma línea, también se dirigió a sus seguidoras y otras mujeres que podrían estar pasando por un proceso similar. “Lo primero es que si están sufriendo de depresión tienen que aceptarlo y luego buscar ayuda profesional. Después aprender a luchar sin fuerzas, no dejen de creer en ustedes chicas, a veces buscamos donde no hay y exigimos donde no se nos puede dar”.

“Si tú misma no te puedes dar comprensión o te aceptas como eres no funciona. Crean en ustedes, emprendan, si tú no crees en ti, nadie cree en ti, empieza todo por ti misma. Yo tengo hambre de éxito, yo creo que todos esos jóvenes ahí fuera entiendan, sobre todo las chicas, que todo lo que se propongan lo pueden lograr“, concluyó.