Jay Leno sufrió un nuevo accidente de gravedad. Esta vez el comediante resultó con fracturas múltiples tras una colisión en motocicleta. El hecho se da a sólo dos meses que resultara con su cara quemada por un percance con su vehículo.

De acuerdo a lo informado por CNN, el hecho ocurrió el pasado 17 de enero en Los Angeles, California, cuando Leno cayó de su motocicleta.

Tras eso se confirmó que resultó con la clavícula, dos costillas y dos rótulas completamente rotas.

“¡Pero estoy bien!. Estoy bien, estoy trabajando. Estoy trabajando este fin de semana”, expresó al medio local Las Vegas Review-Journal, situación que sorprendió a muchos.

En aquella conversación, el presentador estadounidense sostuvo que estaba probando una moto Indian de 1940, pero notó que el motor no funcionaba correctamente.

“Así que giré por una calle lateral y corté por un estacionamiento, y sin que yo lo supiera, un tipo tenía un cable tendido a través del estacionamiento, pero sin ninguna bandera colgando. Así que no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Me golpeó y me tiró de la moto”, expuso.

Fue hace solo dos meses que el comediante sufrió quemaduras de gravedad mientras trabajaba en su auto dentro de su garage. En la ocasión Jay Leno terminó en el Grossman Burn Center para tratarlo de emergencia.

Más tarde, el presentador de televisión tuvo que recibir injertos de piel debido a lo severo de sus lesiones, lo cual complementó con sesiones de terapia en una cámara hiperbárica en un hospital especializado de Los Ángeles, EE.UU.

De hecho, el comediante seguía en tratamiento cuando sufrió el accidente en su motocicleta.