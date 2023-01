Este jueves por la noche se dio a conocer la muerte de Lisa Marie Presley, cantante y única hija de Elvis Presley, a causa de un paro cardiaco. Inmediatamente varias figuras internacionales reaccionaron al hecho.

Uno de ellos fue John Travolta, quien años atrás había acercado a la artista a la iglesia de la Cienciología, que lamentó lo sucedido.

“Lisa, niña, lo siento mucho. Te extrañaré pero sé que te volveré a ver. Mi amor y mi corazón están con Riley, Priscilla, Harper y Finley”, expresó.

Por su parte Rita Wilson dedicó un extenso homenaje a Presley, aseurando que había compartido con ella y parte de su familia hace algún tiempo.

“Nuestros corazones están rotos con el repentino e impactante fallecimiento de Lisa Marie Presley esta noche. Tom y yo habíamos pasado algún tiempo con la familia durante la gira promocional de la película de Elvis”, expresó.

“Lisa Marie fue tan honesta y directa, vulnerable, en un estado de preocupación por la película. Habló tan elocuentemente sobre su padre, lo que significó la película para ella y que fue una celebración de su padre. Tenía a sus hermosas hijas Finley y Harper con ella, quienes nos hicieron reír a todos”, agregó.

Asimismo Bettle Middler confesó estar en shock tras conocer la noticia del deceso de la celebridad estadounidense.

“Querido Dios. Lisa Marie Presley ha muerto. Tenía 54 años y era tan hermosa… Estoy en estado de shock”, expuso en su cuenta de Twitter.

