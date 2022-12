La tarde de este viernes se reportó el fallecimiento de Keenan Cahill, una celebridad de internet que saltó a la fama en 2010 tras comenzar a subir videos haciendo ‘lip sync’ -sincronización de labios- de canciones del momento.

El joven en ese entonces se viralizó en internet y comenzó a colaborar con estrellas como Justin Bieber, Drake Bell, Ariana Grande, Katy Perry, entre otras, con quienes protagonizó cómicos videos. Además, fue uno de los primeros youtubers que logró más de 500 millones de visitas en su canal.

Según reporta TMZ, su manager confirmó su muerte, informando que el 15 de diciembre tuvo una cirugía de corazón abierto que presentó algunas complicaciones. Según detalla, el joven falleció el pasado jueves después de que su familia decidiera desconectar su soporte vital.

Y es que Keenan Cahill padecía un trastorno genético poco común que se le diagnosticó cuando apenas era un bebé. Se trata de la mucopolisacaridosis tipo VI (MPS VI), también conocida como el síndrome de Maroteaux-Lamy.

Esta es una enfermedad progresiva que produce agrandamiento, inflamación o cicatrización de tejidos y órganos, así como también problemas cardíacos.

Además, afecta al desarrollo de la persona, generando condiciones como el enanismo, trastornos óseos múltiples y problemas con la visión.

Tras su salto a la fama, Cahill fue bien reconocido en Estados Unidos e incluso llegó a colaborar con grandes deportistas, que este viernes también lamentaron su deceso a través de redes.

“Un joven precozmente talentoso y positivo que fue pionero en el contenido de las redes sociales y allanó legítimamente el camino para las superestrellas actuales”, fue uno de los comentarios.

This one stings. Keenan was so widely loved for his infectious energy he spread on YouTube. He had a passion to make people smile. RIP, friend. See you again. #rip #gonetoosoon #keenancahill pic.twitter.com/Y2iCS7AWe2

Vale Keenan Cahill 💔😔

A precociously talented & positive young man who pioneered in social media content & legitimately paved the way for the current superstars. Keenan stepped in & volunteered to help @cronullasharks when the club needed it the most. His help was invaluable pic.twitter.com/T8bWm2bJYg

— Damian Irvine (@damianirvine) December 30, 2022