Este jueves se confirmó el deceso de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien fuera considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Inmediatamente los famosos se dirigieron a redes sociales para despedirlo.

Uno de los primeros fue Rodrigo Sepúlveda, quien escribió: “Gracias por tanto. Descansa en paz REY PELÉ”.

Por su lado Fernando Solabarieta expuso: “Fue en el Mundial de Alemania. Logré estar con él y al saludarlo, muy emocionado, le dije ‘Pelé yo te amo’, él se rió, me agradeció y me preguntó por Chile. Nunca voy a olvidar esos 5 minutos que me dedicaste”.

En el plano internacional, la supermodelo Claudia Schiffer publicó una foto junto al astro e indicó: “Tuve la suerte de conocer a Pelé, y juntos sacamos la Copa del Mundo para empezar el torneo 06. Fue un honor tenerlo a mi lado, guiándome en un momento tan grande”.

Revisa algunas reacciones a continuación