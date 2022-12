Este viernes, Loreto Aravena publicó una estremecedora imagen en su cuenta de Instagram, allí mostraba parte de su recuperación tras ser picada por una araña de rincón en noviembre.

Fue hace casi un mes que la actriz reveló el incidente, explicando que se había recostado en una reposera cuando sin querer aplastó a la araña, que reaccionó en defensa, picándola.

Tras superar el dolor que, en sus palabras, se sintió como una quemadura, Aravena posteó como va su recuperación y el avance de su herida. “Así va mi mordida de araña 🕷️ (me gusta más lo de #picadelaaraña jejejej)”, escribió junto a la foto.

“Aún veo mi pierna así y sufro, pero me dura poquito, me doy ánimos, tiro la talla y sigo poniéndole toda la energía a esta herida que está cicatrizando por segunda intención (ese es el término médico)”, explicó.

Además, agradeció estar viva y que la picadura no haya pasado a mayores. “No puedo estar más agradecida de estar viva, de que solo sea una lesión cutánea y de tanto tanto cariño!!! 🥰”.

En la misma línea reconoció a sus seguidores por la preocupación. “Gracias por todos los DM que me llegan cada día preguntando cómo sigo! Me cuesta subir fotos de cómo avanza porque pareciera que retrocede (y no sé si estarán comiendo o no 🤪)”, expresó.

Loreto Aravena también aprovechó el espacio para alertar sobre la araña de rincón. “Ojo: en épocas de calor es donde más salen! Recomendaciones: aspirar todo lo que haya estado guardado en bodegas, sacudir la ropa al sacarla del closet, no pegar las camas a la pared!!“.