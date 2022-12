La comunicadora Marcela Vacarezza, salió a comentar el controversial look que usó Denise Rosenthal la noche del domingo en los Premios MUSA 2022. La cantante sigue dando que hablar tras 2 días de la ceremonia gracias a su osado outfit.

Y es que Rosenthal pareció impactar a todos con su llamativo vestuario, que consistía en un traje negro de dos piezas y unas pezoneras plateadas que fueron lo único que cubría su torso. Además, también usó varios tipos de joyería en el rostro.

Su outfit causó gran revuelo entre quienes presenciaron los premios, desatando un debate en redes que aun 2 días después de los Premios MUSA, continúa en las tendencias.

En el marco de esta discusión, Vacarezza, que se desempeña como psicóloga y presentadora de TV, publicó en su Twitter una breve reflexión al respecto.

“Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer y de presentarse como sea y quiera”, escribió.

“Luego digo “me gustaría ver a mi hija así”? Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega”, afirmó. Tras su comentario, recibió varios mensajes de apoyo, como también hubo algunos que no estuvieron de acuerdo.

A pesar de la polémica por el vestuario, Denise Rosenthal no parece tomarle importancia a Marcela Vacarezza, ni a los internautas. De hecho el lunes se mostró feliz con su premio como “Artista Pop del Año”.

“Me siento profundamente agradecida por su amor, su lealtad y su cariño incondicional. Y aun así, me encuentro con emociones encontradas. Valoremos a nuestras artistas, cuidémoslas, hagámoslas crecer, potenciémoslas a seguir esparciendo sus raíces”, escribió en su Instagram.