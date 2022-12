Durante la noche del lunes se dio a conocer la muerte de la actriz Kirstie Alley a los 71 años, quien se hizo conocida alrededor del mundo por su trabajo en la serie Cheers (1982), Mira Quien Habla (1989) y la saga de Star Trek (1982), hecho que dejó reacciones en diferentes estrellas de Hollywood.

Si bien una de las primeras personas en reaccionar a la partida de Alley fue John Travolta, con quien protagonizó Mira Quien Habla, también lo hicieron intérpretes de la misma talla mundial como Jamie Lee Curtis, Taylor Lautner, Tim Allen, Robert Patrick y más.

“Acabo de oír las tristes noticias. Kirstie Alley ha muerto. Ella era un gran complemento cómico en Scream Queens y una hermosa mamá oso en la vida real”, comenzó escribiendo en sus redes sociales Jamie Lee Curtis junto a una foto con la actriz.

“Ella me ayudó a comprar regalos de Navidad para mi familia ese año. Nosotras acordamos que no estamos de acuerdo respecto a algunas cosas, pero tuvimos mutuo respeto y conexión. Noticias tristes”, añadió.

Lautner, quien también compartió con Alley en Scream Queens, compartió una imagen del rodaje en el que aparecen juntos. “Fue un honor trabajar contigo y conocerte. Descansa en paz”, escribió.

Por su parte, la actriz y comediante Jackée Harry quiso dedicar algunas palabras a Alley, recordando un viejo tuit de la celebridad.

“Ya sea que hayas estado de acuerdo con ella o no, Kirstie Alley era un talento innegable que trajo alegría a muchos a través de la pantalla y con su espíritu cálido e hilarante. Descansa en paz, cariño. Eras única”, escribió.

