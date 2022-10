A través de redes sociales, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la muerte de Sacheen Littlefeather, actriz nativa americana que marcó la historia de los Óscar al rechazar el premio de Marlon Brando en 1973.

“Sacheen Littlefeather, la activista por los derechos de los nativo americanos que declinó el premio a Mejor Actor de 1973 de Marlon Brando, falleció a los 75 años”, escribieron de forma escueta junto a una imagen de la mujer.

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw

