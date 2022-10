Tini Stoessel fue cruelmente criticada por los conductores de televisión de la señal paraguaya Tigo Sports mientras transmitían su concierto en vivo. Los presentadores no notaron que los micrófonos se encontraban encendidos al momento de lanzar despectivos comentarios hacia la cantante.

Fue el pasado primero de octubre, para el inicio de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, en Paraguay, que “Tini” dio un concierto de apertura que fue transmitido en varias señales televisivas del país.

Según detalla el portal Infobae, fueron los comentaristas Montse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez, quienes hablaron duramente sobre el cuerpo de la artista mientras daba su show.

👎🏻Ahí tenés a Ekra Rodrial y Montse González de Tigo Sports burlándose de Tini en plena transmisión Que pasen vergüenza social al menos pic.twitter.com/HpG4KcWRtz — Esteban Sandoval (@estebansandovaI) October 2, 2022

Comentarios como “Mira ese ombligo” y “No quiero mirar, voy a tener pesadillas”, fueron los que escucharon los televidentes. El registro alcanzó a ser captado por gran parte de la audiencia, quienes en redes sociales han demostrado su repudio hacia los comentarios.

Usuarios de Twitter, por ejemplo, hicieron hincapié en que “no se debe comentar el cuerpo de los demás” y algunos incluso sugirieron el despido de los periodistas que emitieron las críticas.

Vera, González y Rodríguez publicaron videos refiriéndose a sus comentarios y ofreciendo disculpas. “Un comentario desafortunado por el cual quiero pedir disculpas. Se escucha ‘mirá el ombligo de Tini’. ¿Qué les puedo decir? Fue un error, lo acepto, lo admito, un error que evidentemente duele”, reconoció Rodríguez.

“Me siento mal, me siento arrepentida. Fue un comentario totalmente fuera de lugar. Fue algo que hicimos sin pensar. Uno de repente hace cosas que no siente y no piensa. Quería pedirle disculpas públicamente. Acepto los mensajes, que estos juegos no se vean opacados por esto”, señaló por su parte González, quien ahora mantiene privadas sus redes sociales.

Finalmente, Jorge Vera pidió disculpas y explicó que “De mi parte, fue ‘ahora que entiendo a De Paul’ porque entiendo que tiene una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”. Tini Stoessel al momento no se ha referido al tema.