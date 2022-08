Millones de personas en el mundo lloraron el pasado lunes la muerte de Olivia Newton-John, cantante, actriz y estrella de la película Grease, una de las icónicas del cine de Estados Unidos en los 70. Una persona que realizó un homenaje particular fue su hija Chloe Lattanzi.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió una serie de imágenes que la muestran en su niñez y juventud junto a su madre, quien murió a los 73 años de edad y aquejada de un cáncer de mama.

Si bien Chloe no realizó comentarios en aquel posteo, días atrás había publicado una imagen donde se le veía junto a Newton-John en su granja.

“Adoro a esta mujer. Mi madre. Mi mejor amiga”, expuso en aquel registro, donde se le ve compartiendo con ella en su hogar de Estados Unidos.

Tributos a Olivia Newton-John

Hay que señalar que otra personaje que homenajeó a la cantante fue su amigo, y compañero en Grease, John Travolta, quien redactó un sentido mensaje.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, indicó.

Hay que señalar que ambos fueron amigos desde que grabaron la conocida película en 1978, donde interpretaron a Sandy y Danny, una pareja de adolescentes.

Su último encuentro público se produjo en 2018, cuando conmemoraron los 40 años del lanzamiento de aquella cinta. En aquella ocasión incluso revivieron los pasos de You are the one that a want.