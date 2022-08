La actriz estadounidense Anne Heche se encuentra hospitalizada en estado crítico después de que el vehículo en el que viajaba se estrellara contra una vivienda de la ciudad de Los Ángeles. Así lo informó el viernes TMZ.

Heche, de 53 años, conducía un Mini Cooper azul e iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra una vivienda. La actriz resultó con algunas quemaduras.

El personal de emergencias la trasladó a un hospital cercano y se encuentra en condición crítica, indica CNN. El cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

“Anne está en la UCI, tiene suerte de estar viva. Tiene quemaduras graves y una larga recuperación por delante. Su equipo y su familia todavía están tratando de procesar lo que condujo al accidente”, dijo una fuente cercana.

Según TMZ, el Departamento de Policía de Los Ángeles ya se encuentra investigando el accidente. Sin embargo, no han podido interrogar a la actriz debido sus graves lesiones.

El medio detalla que, los hechos ocurrieron después de que Anne Heche estrellara su auto contra el garage de una casa. En ese momento dio marcha atrás e impactó contra otra casa cercana, provocando un incendio.

Anne Heche Severely Burned After Crashing Car into Home, Igniting Fire https://t.co/fps0ud5F6q pic.twitter.com/GOdFnCHFVz — TMZ (@TMZ) August 5, 2022

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”.

Finalmente, se consolidó en Hollywood con las películas “Donnie Brasco” (1997), “Volcano” (1997) y “I Know What You Did Last Summer” (1997).