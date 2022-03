Durante esta mañana el actor Cristián De La Fuente habló en el matinal Mucho Gusto sobre el terrible momento que vivió con su hija Laura cuando sufrieron una encerrona que dejó a la menor herida de bala en ambas piernas. De igual forma, De la Fuente mencionó la importancia de Máximo Menem, hijo de Cecilia Bolocco, en la recuperación de su hija.

En eso, el actor chileno comentó cuál es el estado de su hija, que está en casa recuperándose. “Tiene heridas en las dos piernas, va de a poco. Obviamente no puede ir al baño, no puede bañarse, no puede valerse por sí misma”, explicó, asegurando que el solo hecho de dar un paso es demasiado para su hija.

De acuerdo al intérprete, su hija “tiene susto cuando trata de mover la pierna y no puede hacerlo, le entra en pánico y le decimos que esté tranquila, que lo va a poder hacer, pero obviamente tiene miedo”, por lo que también cuentan con apoyo psicológico para la menor.

“Nos ha sorprendido a todos por la fuerza y entereza con la que ha asumido esto, y en ningún momento me ha dicho que se quiere ir de Chile, sino que ella ama a su país, lo único que sueña es que en este país podemos volver a caminar sin miedo por las calles. Hasta que no vea a mi hija caminar, no estaré tranquilo”, añadio.

La relación entre Cristián de la Fuente y Máximo Menem

Sin embargo, luego en la conversación De La Fuente fue consultado por el apoyo que recibió él y su familia, principalmente de parte de Máximo Menem, quien llevó una imagen de gran tamaño a la clínica.

“Máximo es muy amigo de la Laura y hoy nos toca estar en apeles opuestas”, comenzó explicando el actor. “Laura estuvo con él cuando Máximo estuvo mal y ahora él se ha portado maravilloso”, puntualizó.

En eso, recordó el manto de la virgen que trajo al recinto de salud para poder orar, además de otros obsequios que le regaló a la menor, aseverando que el joven “ha venido todos los días”.

“Máximo es un campeón, lo queremos como si fuera nuestro sobrino de sangre”, aseguró De La Fuente. En eso, el actor apuntó que “si hay alguien que sabe de ganarle al destino y luchar por la vida es él. Es un gran aporte para la Laura tenerlo como amigo”.

Fue en ese momento que Diana Bolocco, conductora del espacio y tía de Máximo, quien tomó la palabra, recordando lo importante que fue la familia de Angélica Castro durante 2018, cuando Máximo fue diagnosticado con un tumor cerebral.

“Cuando se enferma, la Angélica y tú fueron súper claves”, reveló la periodistas. “Ustedes no se conocían con Cecilia y fueron clave: ustedes fueron los contactos en el lugar de la recuperación de Máximo, que es un hospital gratuito”, comentó.

“Fueron súper importantes en un tratamiento que estaba llevándose de mala manera. Y mira cómo es el destino. En ese momento Máximo y Laurita se volvieron muy, muy amigos. Creo que el actuar de Máximo tiene que ver con la inmensa gratitud que tiene hacia ustedes”, cerró Bolocco.

“Hoy gracias a Dios hemos recibido pura buena onda y buenas energías. Creo que eso es lo que tiene a la Laurita fuerte para seguir adelante”, cerró el actor.