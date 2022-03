El youtuber de origen inglés, Lewis Shawcross, cerró su visita a Chile con una reunión con el perro presidencial, Brownie. "Tío Lucho" y la mascota de Gabriel Boric, tuvieron un encuentro en tierras magallánicas, el que compartieron por medio de sus cuentas de Instagram, asegurando que el mejor crossover desde la película 'The Avengers'.

Un curioso encuentro se dio entre el youtuber británico, Lewis Shawcross y ‘Brownie’, el perro de Gabriel Boric, durante su visita a la región de Magallanes, lo que ambos compartieron por medio de sus redes sociales.

Cabe recordar que Shawcross, apodado Tío Lucho, es famoso por reaccionar a videos musicales y se encuentra en Chile desde hace un par de semanas.

La reunión entre Lewis Shawcross y Brownie, el perro de Gabriel Boric

Tras las últimas elecciones presidenciales, Brownie, el perro del electo Mandatario Gabriel Boric, comenzó a tener notoriedad en redes sociales, donde incluso tiene una propia cuenta de Instagram.

Por lo anterior, en medio de su visita a Chile, Lewis Shawcross y Brownie se reunieron en suelo magallánico y compartieron su encuentro por medio de redes sociales.

“La colaboración del año/década/siglo! Gran y reconocido crítico de la música latina, icono, celebridad y la sensación, junto a un fan del reino unido 🇬🇧 ¡Porque el mejor amigo del hombre lo es en todas partes! 🐶 Les presento a uno más de mi fanaticada: Lewis AKA “Tio lucho” Shawcross 😎”.

Así fue el mensaje con el que Brownie, el perro presidencial, presentó a Lewis Shawcross (Tío Lucho), junto a un conjunto de fotografías de los dos, jugando y del can recibiendo caricias del youtuber.

“Acá unas fotitos con mi nuevo humano cuando vino a verme a mi pantano (Tuve que botarlo al suelo porque comenzó a hacer los pasos prohibidos 🕺) Jugamos, luchamos, hicimos cucharita (aunque él no soltaba su juguete cuadrado 😒) y hasta escuchamos música! Le encargué que reaccione a algo de 31 minutos, ¿qué le pedirían uds? 🧐”.

El británico, que se declaró fanático de Ben Brereton, publicó la misma foto en su cuenta de Instagram, afirmando que es el el mejor cossover desde la película ‘The Avengers’: “P.D: Best crossover since The Avengers. Ben Brereton, it’s time🤙😈(🦸🏻🐕🦸🏼) (👊🐾👊)”.