La cantante Miley Cyrus estaba en medio del show de Año Nuevo de la cadena NBC, transmitido en vivo por televisión, cuando su vestuario le jugó una mala pasada. Sin embargo, la estrella sorteó el impasse increíblemente bien.

Mientras interpretaba su clásico tema ‘Party in the USA’, a la exestrella de Disney se le rompió el tirante de su top, quedando casi con el pecho al descubierto.

Al darse cuenta, inmediatamente sujetó la prenda con una mano, siguió cantando y luego simplemente se la sacó dando la espalda al público. Acto seguido, caminó al ritmo de la canción dirigiéndose hacia detrás del escenario. En sólo unos segundos, reapareció con un blazer rojo.

“Todos me están mirando ahora. Es la vez que más ropa llevo en un escenario”, bromeó Miley Cyrus tras el incidente, haciendo que su show de Año de Año Nuevo fuese memorable.

La actitud de la cantante fue celebrada por el público presente y también en las redes sociales, donde destacaron su profesionalismo y buen humor para sortear el impasse con total calma.

Cabe destacar que no es primera vez que Miley Cyrus sufre imprevistos en una de sus presentaciones. En septiembre pasado sufrió un ataque de pánico en pleno concierto, situación que transparentó con sus fans.

En ese momento, en plena interpretación de una canción se detuvo y explicó lo que pasaba. “Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy -directora musical-, a quien conozco desde los 12 años, y le dije que me sentía como si estuviera teniendo un ataque. Como todos los demás, durante el último año y medio he estado aislada. Impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa. Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé en casa encerrada”, confesó.

“Sé que esto ha sido muy drástico. Es una situación alarmante y terrorífica, y salir de ella también da algo de miedo (…) el año pasado desvaneció esta línea, esta cortina, y estamos permitiendo que la gente nos vea en nuestros estados más vulnerables, más aislados, más heridos o más asustados. Y creo que eso es algo que nos empodera”, agregó, siendo ovacionada por los asistentes.