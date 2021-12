Baldwin a principios de diciembre dio por primera vez una entrevista a ABC , luego del fatal accidente, y aseguró que él no apretó el gatillo.

Anatoly Androsovych, padre de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que falleció en el set de grabación de Rust –tras accidental disparó del actor Alec Baldwin-, alzó la voz por primera vez desde la muerte de su hija.

“Está claro que Baldwin disparó, por lo que es difícil para mí entender cómo no se lo puede responsabilizar en parte por la muerte de mi hija”, sentenció Androsovych a The Sun, según consignó Infobae.

El 21 de octubre, mientras se grababan escenas para la película Rust, Alec Baldwin disparó accidentalmente un revólver de utilería que no habría sido descargado correctamente. Esto, terminó con la vida de Halyna Hutchins y a su vez hirió al director Joel Souza.

¿Por qué borró sus tuits?

Baldwin a principios de diciembre dio por primera vez una entrevista a ABC tras lo ocurrido, y aseguró que él no apretó el gatillo.

“Si yo creyera que soy responsable de lo que ocurrió, me hubiera matado”, expresó entre lágrimas. “Alguien puso munición real en esa pistola (…) No puedo decir quién fue pero no fui yo”, afirmó.

El padre de Hutchins, en tanto, cuestionó las acciones de Baldwin en redes sociales. “¿Por qué borró sus tuits cuando quedó claro que el tiroteo ocurrió en un ensayo? ¿Y por qué disparó durante los ensayos? El revólver es un tipo de arma que no se dispara antes de presionar el gatillo y Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo”, afirmó el hombre en la entrevista.

Anatoly también habló de como se encuentra su nieto de nueve años tras la muerte de su madre. “No sé si algún día se recuperará completamente. Está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto fue un gran shock para todos”, afirmó sobre Andros, el único hijo de Halyna y su marido Matthew Hutchins.

Si bien el actor, es una de las personas de interés para el caso, no es el único, ya que el asistente de dirección Dave Halls y la jefa de armas de la película, Hanna Gutierrez-Reed, están en la mira de la investigación, debido a que fueron las últimas en tocar el arma antes del fatal accidente.