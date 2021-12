Hace dos semanas, el mundo del espectáculo vivió una de las rupturas más inesperadas del año, luego que los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaran su quiebre tras más de dos años de relación.

La historia entre la cubana y el canadiense, que comenzó como una amistad y respeto profesional mutuo en 2015 luego de que compartieran algunos shows, se transformó en una poderosa historia de amor que los fans de ambos celebraron.

Todo cobraría aún más fuerza durante los períodos críticos de la pandemia, luego que Mendes pasara el encierro junto a Camila y su familia en Miami. Con ellos compartieron, pasaron momentos increíbles y Shawn se sumergió de lleno en la cultura latina, algo que -según comentó- lo llenó de vida.

No obstante, a mediados de noviembre el dúo dio a conocer que se separaba de forma amistosa.

“Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y a medida que avanzamos”, declararon en una publicación conjunta en sus historias de Instagram.

Lo que muchos desconocían, es que una de las razones que contribuyeron al declive de la relación fue el delicado estado mental por el que atravesaba la excantante de Fifth Harmony.

Cómo la ansiedad influyó en la relación

En las historias de audio “Time to Walk” de Apple Fitness+, en la cual participó recientemente, Cabello admitió que la ansiedad fue una de las razones por las que su vínculo con Mendes llegó a su fin.

Camila contó detalles íntimos sobre su estado personal antes de la ruptura y en medio de una pandemia, revelando que su ansiedad era tan “paralizante” que afectó su relación de pareja.

“Me sentía tan ansiosa, terriblemente ansiosa. Estaba realmente inestable, y me sentí un desastre porque de repente esta cosa que me estaba distrayendo, mi trabajo y mi filmación, no estaba allí. Y así me quedé sola con mi ansiedad y mi mente. Y eso se estaba interponiendo en mi relación. Se interponía en el camino de mis amistades, mi tiempo en casa”, confidenció la artista.

Junto con lo anterior, Cabello declaró que “Antes de la pandemia, me sentía realmente agotada. Había estado trabajando bastante sin parar desde los 15 años. Y con el rigor con el que empecé a trabajar, simplemente no había tiempo libre. Apenas estaba en casa. No tuve tiempo para saber quién era fuera de mi carrera. Súmale a eso las luchas con la salud mental, con la ansiedad, con estos niveles tóxicos de estrés, ni siquiera fue un colapso porque simplemente trabajé mientras me sentía así”.

Camila y su lucha por manejar la ansiedad

A ello, la intérprete añadió que “Estaba exhausta en todos los sentidos y, en ese momento, me sentí como si estuviera corriendo una maratón con una pierna rota. Seguí adelante, pero fue extremadamente difícil. Y desearía haberme detenido y decir: ‘Déjame detenerme un segundo y conseguir un buen yeso para mi pierna rota y hacerme un poco de fisioterapia’. Pero no lo hice. El Covid intervino y lo hizo por mí“.

Pese a que el trastorno se estaba apoderando de su vida, ella no dejó que esto pasara. “Definitivamente pedí ayuda. Pedí tiempo. Y aprendí muchas herramientas”, dijo.

“Probé muchas cosas diferentes, diferentes tipos de terapia, meditación, ejercicio, cambiando la forma en que como, definitivamente cambiando la forma en que programo mi tiempo y asegurándome de que haya equilibrio, que tenga tiempo para las amistades y la conexión con las personas y que no estoy sola ante la adversidad, sin prestar atención a mi cuerpo y mis necesidades”, declaró Cabello, según lo consignado por el medio Hollywood Life.

A pesar de que la artista tomó el control de su vida, lamentablemente con Shawn no pudieron revertir los problemas de su relación de pareja.

“Estará bien”

A pocos días del quiebre con su ahora exnovia, este 01 de diciembre Mendes sorprendió a sus fanáticos con la publicación de un nuevo single, “It’ll Be Okay” (“Estará bien”), en el cual habla sobre sobre el dolor que se vive cuando una relación acaba su rumbo.

“¿Lo lograremos? ¿Te va a doler esto?”, señala el cantante en el inicio de la canción. Luego, siguen letras como “Oh, podemos intentar sedarlo, pero eso nunca funciona”.

En el coro, agrega: “Si me dices que te vas, te lo pondré fácil, estará bien; si no podemos detener el sangrado, no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos; Te amaré de cualquier manera“.

Cerca del final de la canción, Mendes agrega unas letras esperanzadoras: “Empiezo a imaginar un mundo en el que no chocamos y me está enfermando, pero nos curaremos y saldrá el sol“.

Una canción que, para los seguidores del artista, fue una nostálgica despedida de Camila, y de todos los lindos e importantes momentos que vivieron.

Cómo trabajar la ansiedad

Sin duda, el confinamiento producto de la pandemia y los notables cambios en la forma de vida de millones de personas han hecho eco en la salud mental a nivel mundial.

Ante esto, desde Clínica Mayo entregan algunos lineamientos para trabajar los estados ansiosos que pueden derivar de este “nuevo mundo” y sentirnos más en calma con nuestras vidas.

“Para controlar la ansiedad, comienza con tu manera de pensar. El miedo es causado en gran parte por tus pensamientos. Cambiar la forma de pensar sobre algo puede ayudarte a calmar la reacción de miedo y reducir la ansiedad”, señaló Laura A. Peterson, médico especialista en salud mental de la prestigiosa clínica.

Al respecto, la experta explicó que para algunas personas el miedo y la ansiedad se vuelven tan intensos que prefieren evitar aquellas situaciones de estrés. No obstante, “la evasión afecta la forma en que vives, ya que limita la forma en que encaras la vida”, comentó.

Ante ello, Peterson dio algunas técnicas que permitirán a las personas con ansiedad aprender cómo el miedo afecta su cuerpo y cómo controlar su respuesta al estrés.

1. Escucha a tu cuerpo para cambiar tus emociones: “El miedo genera una respuesta física: ritmo cardíaco rápido, respiración acelerada y otras respuestas fisiológicas. Las situaciones de estrés producen estas respuestas físicas, que tu mente interpreta como ‘tienes miedo"”.

“Cuando sientas miedo físicamente, tómate un momento para escuchar a tu cuerpo y recuperar el control. ¿Respiras rápido o con dificultad? Respira profundo varias veces y desacelera tu respiración. Controlar la respuesta física al miedo puede influir sobre tu respuesta emocional”.

2. Supera tus propios pensamientos: “El miedo es causado en gran parte por tus pensamientos. Tu cuerpo estimula una sensación de miedo y tu mente se dispara, dándote toda clase de motivos irracionales por los cuales deberías sentir miedo”.

“Por supuesto que los motivos no siempre son lógicos (no te pondrás totalmente en ridículo si tienes que pronunciar un discurso), pero estos pensamientos irracionales invaden tu mente e intensifican tu miedo… ¡No creas en ellos!”.

“En su lugar, identifica esos pensamientos que te generan miedo. Desafíalos. ¿Qué pruebas hay de que te pondrás totalmente en ridículo? Ninguna. Posiblemente no recibas una gran ovación del público, pero no importa; tu objetivo es realizar una presentación profesional donde tu audiencia aprenda de ti. Reevalúa la situación y aléjate de los pensamientos demasiado críticos”.

“Lo que piensas de una situación repercute en lo que sientes al respecto. Abordar el miedo de forma racional, realista y con un cambio en la forma en que piensas te ayudará a superar su estímulo intenso e irracional”.

3. Usa tu imaginación para disipar tus temores: “Imagina tan vívidamente como puedas una situación que te provoque temor. Siente cómo crece la ansiedad, pero luego agrega más información. Pregúntate: ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son los resultados más probables? A continuación, imagina lo que quieres que suceda”.

“Agregar información nueva y más asociaciones a tus temores ayudará a disminuir sus efectos cuando los sientas en la vida real. Esto puede ser difícil de lograr sin orientación de un profesional, por lo que, si fuera necesario, consulta a un profesional de salud mental con experiencia en el control de la ansiedad”, concluyó la especialista.