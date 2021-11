El protagonista de la exitosa serie de Netflix El Juego del Calamar (Squid Game), Lee Jung-jae (48), fue reconocido como uno de los “hombres del año” por la revista GQ de Corea.

La información fue confirmada por el medio a través de su cuenta de Instagram, red social en la que colgaron un breve registro del intérprete de Seong Gi-hun, el número 456 en la trama, posando ante las cámaras.

En las imágenes, según reportó la revista británica Pause, el actor aparece utilizando vestimenta Gucci y Balenciaga.

El actor es uno de los más respetados de su país, con una extensa carrera en el cine y la televisión, que incluye títulos como Libéranos del mal (2020), New World (2013), El gran golpe (2012), Along with the Gods: The Two Worlds (2017), entre otras. No obstante, innegablemente su éxito internacional llegó con la serie de Netflix.

La trama de la surcoreana El Juego del Calamar, que se convirtió oficialmente en la serie más exitosa de la plataforma de streaming, gira en torno a a su endeudado protagonista interpretado por Jung-jae, quien es uno de los 456 participantes del juego en que se pelean a vida o muerte un premio millonario.

Entre los juegos se encuentran Luz roja, luz verde, en que deben intentar llegar a una meta mientras una muñeca no los mira; panal, en que tienen que extraer a la perfección una figura de una galleta de azúcar; la cuerda, en el que, en grupos, tiran de una cuerda en altura; las canicas; el puente de cristal, en que saltan sobre dos hileras de vidrio y una de ellas provoca su caída mortal; y el final, El Juego del Calamar.

La serie, según confirmó Netflix, habría superado a otros formatos de éxito como Bridgerton, que hasta ahora ostentaba el récord con 82 millones de espectadores, Gambito de Dama, Stranger Things, Tiger King o la española La Casa de Papel.

El creador de la ficción Hwang Dong-hyuk ya confirmó que la producción tendrá una segunda temporada.