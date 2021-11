La clásica calva del cantante y compositor cubano-estadounidense Pitbull, de nombre real Armando Christian Pérez (40), quedó atrás en imágenes que se hicieron virales, pero que son falsas.

En Twitter, durante las últimas horas, decenas de usuarios han notado este cambio artificial del intérprete de Feel this moment y Sube las manos pa’ arriba, llenándolo de comentarios y halagos.

“Jamás me imaginé verlo con cabello”, escribió un internauta. “No puedo dejar de pensar en Pitbull con cabello”, agregó otro. “Bueno, gracias a Pitbull el 2021 se puso aún más raro”, también se puede leer.

Jamás me imaginé ve a pitbull con cabello, solo me falta ve The Rock y ah Vin Diesel. pic.twitter.com/QEZ5ajFsEe

— R O D (@juguitodechale3) November 9, 2021