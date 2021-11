En su libro Will, el actor Will Smith confesó que su padre era un hombre agresivo y que presenció cómo golpeaba a su madre. Años más tarde, cruzó por su mente la posibilidad de matarlo.

Will Smith, una de las grandes estrellas de Hollywood, confesó que llegó a pensar en asesinar a su padre debido al maltrato del hombre contra su madre.

En su libro “Will”, que llegará a las librerías norteamericanas el próximo 9 de noviembre, el intérprete revela la compleja relación con su progenitor William Carroll Smith, fallecido en 2016 producto del cáncer.

Allí también cuenta cómo fue su infancia junto a al hombre, sus tres hermanos y su madre Caroline Bright, en Filadelfia (EE UU).

“Mi padre era violento, pero también estuvo en cada obra de teatro y recital que daba. Era alcohólico, pero estaba sobrio en los estrenos de cada una de mis películas”, contó el artista en el texto, según consignó la revista People.

“Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios [de grabación]. El mismo perfeccionismo intenso que aterrorizó a su familia fue por el que consiguió poner comida sobre la mesa todas las noches de mi vida”, añadió.

“La vi escupir sangre”

Sin embargo, la violencia llegó a tal punto que siendo aún muy joven, Will presenció cómo su papá atacó a su mamá físicamente.

“Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”, reconoció.

“En todo lo que he hecho desde entonces, los premios y los elogios, los focos y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por no haber actuado ese día. Por fallarle en ese momento. Por no hacer frente a mi padre. Por ser un cobarde”, afirmó.

“Lo que se ha llegado a entender como ‘Will Smith’, la estrella más grande del cine, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado… para esconderme del mundo. Para ocultar al cobarde”.

“Pensé que podría empujarlo”

Esa noche de violencia ha perseguido al intérprete incluso después de la separación y divorcio de sus padres, incluso mientras se preocupaba por él y lo cuidaba tras su diagnosticado de cáncer terminal.

“Una noche, mientras le llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí”, relató.

“El camino entre esas dos estancias pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, le mataría”, confesó.

“Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente”, recordó. “Mientras las décadas de dolor, ira y resentimiento iban desapareciendo, negué con la cabeza y procedí a llevarlo al baño”, prosiguió.

El padre del actor falleció en 2016 producto del cáncer y él pudo descansar de tanta ira. “No hay nada que puedas recibir del mundo material que te genere paz interior o satisfacción… Al final, no importa un ápice cuánto te haya amado el resto de la gente, solo alcanzarás la felicidad en función de lo bien que tú los hayas amado”, reflexionó.