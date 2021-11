Desde que estalló su popularidad en los años ’80, la reina del pop, Madonna, no ha estado lejos de las polémicas. Sin embargo, la artista con ya 63 años sigue dando de qué hablar.

La voz de Like a Virgin acabó en una lluvia de críticas por una sesión de fotos que realizó para la revista V Magazine, donde recrea el lecho de muerte de Marilyn Monroe.

En la imagen, la cantante aparece con una melena rubia impecable y un abrigo sobre una cama blanca. Ahí aparece recostada, lo que parece aludir al trágico deceso de Monroe. La actriz falleció en 1962 por una sobredosis de pastillas para dormir en su alcoba.

La decisión de realizar aquella pose generó una ola de críticas entre usuarios de internet, quienes acusan una falta de respeto de Madonna y de la revista por la figura de la mítica actriz de Hollywood.

“Por alguna razón morbosa y misteriosa, Madonna decide recrear el lecho de muerte de Marilyn Monroe”, comentaron algunos usuarios de Twitter.

For some morbid and eerie reason, Madonna decides to re-create Marilyn Monroe’s death bed. The black and white photo is actually Marilyn Monroe’s bedroom where she died. pic.twitter.com/beQJ1Av3Ij

— Mike Sington (@MikeSington) October 29, 2021