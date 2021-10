El portal de espectáculos estadounidense TMZ afirmó que el exintegrante de la banda One Direction, Zayn Malik, tuvo una fuerte discusión con su suegra Yolanda Hadid, madre de la supermodelo estadounidense Gigi Hadid. Esta, según reportaron, habría llegado a golpes. El músico respondió y negó las acusaciones.

Fuentes cercanas a Yolanda aseveraron que los hechos habrían ocurrido la semana pasada, aunque el momento exacto no ha sido especificado. Tampoco están claras las razones que habrían llevado al ataque.

La mujer, señalaron, estaría analizando interponer una denuncia ante la policía local debido a los “golpes” que habría recibido.

Luego que se filtraran los trascendidos en la prensa, Malik sostuvo en el mismo portal que niega “rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid”.

“Por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y podamos solucionar estos problemas en privado”, emplazó.

Mediante sus redes sociales, en tanto, el artista ahondó en una declaración en que agregó que “como todos ustedes saben, soy una persona privada y tengo muchas ganas de crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca”.

“En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no impugnar las reclamaciones derivadas de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja que entró en nuestra casa mientras mi pareja estaba ausente hace varias semanas”, añadió.

Recordemos que Malik y Gigi Hadid fueron padres en septiembre de 2020 de la pequeña llamada Khai.

El anuncio del nacimiento llegó a través de Twitter, cuando Zayn colgó una tierna fotografía sosteniendo la mano de la pequeña.

“Nuestra niña está aquí, sana y hermosa (…) tratar de poner en palabras cómo me siento en este momento sería una tarea imposible”, tuitéo el padre.

“El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos”, agregó.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020