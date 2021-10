Tal como en Viña 2020, el vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, Adam Levine, salió a explicar este martes su criticada reacción luego que, el sábado, despreciara a una fanática sobre un escenario en Estados Unidos.

La situación se produjo mientras la agrupación interpretaba Sunday Morning en el Hollywood Bowl, momento en que una seguidora se acercó al músico e intentó abrazarlo, siendo luego sacada por personal de seguridad. La cara de Levine lo dijo todo.

Tras la viralización de imágenes del momento, el vocalista colgó vídeos en su cuenta de Instagram para explicar su reacción. En ellos, sostuvo que “siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fanáticos”.

“Pensar que alguien creería que yo pensaba que nuestros fanáticos estaban por debajo de nosotros me revuelve el estómago. Eso no es lo que soy, eso no es lo que he sido”, agregó.

Levine acusó que estaba “realmente sorprendido” y señaló que “mi corazón es esa conexión que existe entre la banda que actúa en el escenario y los fans. Espero que todos podamos entender eso”.

También hubo quienes defendieron al intérprete, apuntando a la incomodidad que habría sentido y al riesgo por la pandemia de covid-19.

El recordado Viña 2020

Recordemos que el músico vivió una situación similar en su paso por el Festival de Viña del Mar 2020, evento al que la banda llegó varios minutos tarde a la Quinta Vergara.

La gente, además, pudo notar su cantar desganado y hasta desafinado, y el carisma por el cual es conocido estaba totalmente ausente. Incluso, habían pedido no interactuar con los animadores y no recibieron ningún premio del público.

Más tarde se filtró un video que muestra a Levine tratando de “Fucking town” (ciudad de mierda) y “Assholes” (imbéciles) a Viña del Mar y a la producción, para luego acusar que “esto es un programa de televisión… no un concierto (…) no es posible”.

Un hecho que algunos chilenos no olvidan y que se encargan de recordarle al músico, a diario, a través de comentarios en Instagram. “Hola, olvidón”, “el mañas” y “ni perdón ni olvido” son algunos de los comentarios que se leen.