“The Tender Bar”, es una película dirigida por George Clooney y Ben Affleck, que se estrenará el 22 de diciembre de 2021.

En esta nueva producción también actúa Affleck quien asistió al preestreno, desfilando por la alfombra roja sin su pareja Jennifer López.

JLo suele acompañar a Affleck a cuanto evento le es posible en su agenda y viceversa, como en septiembre pasado durante la alfombra roja del Palacio de Cine del Lido en Venecia, donde acudieron a la presentación de la más reciente película de Affleck, “El último duelo” (“The last duel”), dirigida por Ridley Scott.

Sin embargo, no en todos los eventos pueden pisar la misma alfombra. En el más reciente, fue evidente que la presencia de otro actor los separó sin que pudieran lucirse juntos.

Clooney y JLo: la alfombra roja que se volvió gris para la actriz

El periódico The Sun se dio a la tarea de explicar por qué JLo se abstuvo de asistir con Affleck al evento de gran importancia en la carrera del actor. La respuesta ha dejado intrigados a propios y extraños.

“Jen es famosa por no llevarse bien con George Clooney cuando hicieron Out of Sight juntos. No se soportaban el uno al otro. Así que es gracioso que la nueva película de Ben sea con George y no es coincidencia que Jen no fuera fotografiada en la alfombra roja con él, posando con George y [su esposa] Amal”, citó el tabloide británico a una persona que sólo identificó como un informante.

El problema, entonces, estaba fuera de la cancha de la pareja. Se trata de una hostilidad de antaño entre López y Clooney.

“Los puentes deben ser reparados”, agregó la fuente de The Sun sobre el alejamiento de la actriz en el evento de Affleck, pese a que más temprano asistieron, vistiendo de forma casual, a otra presentación de la misma cinta.

George estaba ahí y fue visto asistiendo a la misma proyección con una polera polo y jeans, pero no hubo “Red carpet”, tampoco evidencias de lo que más tarde saldría a la luz.

Una relación secretamente hostil

George y JLo, tienen en común el buen trabajo cinematográfico en Out Of Sight (1998), cinta por la que recibieron elogios de la crítica por sus respectivas actuaciones.

Ese buen momento profesional no hizo aflorar una amistad como la que nace entre otros artistas que han compartido plató y una historia de amor ficticia desde la pantalla. Y si bien, ninguno de ellos ha declarado el origen de su hostilidad, la actriz ha deslizado pequeñas pistas en intervenciones televisivas donde le han preguntado sobre el tema.

En una ocasión y frente a Jon Stewart en The Daily Show, JLo fue interrogada sobre sus besos con los actores en pantalla.

“He hecho más de 30 películas, así que la proporción … algunas son buenas, otras no tan buenas”, le aseguró al comediante.

Ante tal respuesta, Jon reaccionó de inmediato relacionando dicha reacción a que George podría ser el peor de todos.

“¡Estaba bien! Estaba bien”, se limitó la actriz a asegurar, dejando en evidencia una aparente incomodidad hacia el actor.

Esas discrepancias que han perdurado a lo largo de dos décadas hicieron mella en el evento donde Clooney y Affleck se fotografiaron como los viejos amigos y colegas que son, al punto en que su nuevo proyecto lo distanció momentáneamente de su pareja, quien prefirió poner distancia en el evento, a compartir Clooney.

La esposa de Clooney también estuvo en la misma alfombra roja que JLo decidió no pisar para evitarse malos ratos, según el informante de The Sun.

La fuente incluso afirmó que la actriz “no soporta” a su ex coprotagonista.

Otros medios como Naugthy Gossip indica que “en el set de rodaje estaban constantemente en guerra, realmente se odiaban mutuamente, el hecho de que acabaran la película fue un auténtico milagro”.

El tabloide añadió además que “ella siempre llegaba tarde al set y George detestaba eso”.

Pero pese a los rumores, JLo está enfocada en su nuevo paso con Ben, que según los rumores, sería mudarse juntos a una nueva mansión.

Así lo ha dejado ver la prensa rosa, la cual asegura que la pareja ha sido vista paseando por propiedades multimillonarias en Los Ángeles. Una de estas, según The Sun, está valuada en 80 millones de dólares (más de 60 mil millones de pesos chilenos).

El inmueble, tan caro como inmenso, estaría pensado directamente proporcional a la cantidad de hijos que ambos tienen con sus respectivas exparejas: los gemelos, de 13 años, Emme y Max que López concibió con Marc Anthony; y los de Affleck con Jennifer Garner, Violet, de 15 años, Seraphina, 12, y Samuel, nueve.