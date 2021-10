Chris Evans es uno de los solteros más codiciados del mundo. A sus 40 años, el actor sigue siendo uno de los galanes más admirados del mundo, pero al parecer el amor le ha sido esquivo.

Selena Gomez, por su parte, es otra estrella de Hollywood que saca suspiros y admiración donde vaya.

Hoy las redes sociales están “en llamas” por un rumor que los vincula sentimentalmente… y aunque los fans no tienen pruebas, tampoco tienen dudas.

Todo comenzó cuando Evans empezó a seguir a Gomez en Instagram. Los siempre atentos cibernautas se dieron cuenta de esto y comenzaron a especular el por qué.

De inmediato, fans de ambos comenzaron a soñar con ellos convertidos en una pareja, pero lo cierto es que los días pasaron y no hubo más información de ambos… hasta ahora.

Y es que este jueves comenzó a extenderse otro rumor que aseguraba que los actores habían sido vistos saliendo separadamente del mismo restaurante.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez was spotted leaving the same restaurant, the two superstars started following eachother recently on IG too 👀 rumours been saying that they're dating ! pic.twitter.com/HRqxIsnasf

Más tarde surgió otra foto con la que se especuló que estarían saliendo del mismo estudio de cine, por lo que se dedujo que quizás podrían estar trabajando en un proyecto juntos.

Pero no todo es rumor, ya que en 2015 Selena confesó su “celebridad amor platónico era” precisamente el intérprete de Capitán América.

La verdad nadie la conoce, porque ninguno de ellos se han referido a los rumores, pero lo cierto es que las redes sociales ya están más que felices imaginando la boda de ambos.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez seen leaving the same studio in LA (Oct.1st). Rumours are that the two superstars are working together in an upcoming film after they started following eachother on Instagram. pic.twitter.com/9d0Qx22ZKS

— paro (@selenasadios) October 1, 2021